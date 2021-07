Museiintendenten Kaj Martin var öppen med sin cancer: Jag tog ett skämtsamt farväl av mitt sexliv med en animerad video på sociala medier

Sommaren 2018 hände allt inom några månader. Hans mamma dog, hemmet brandskadades och själv drabbades han av cancer i urinblåsan. Nu sommarpratar han om vägen tillbaka med hjälp av bland annat krass humor.

Varje år får cirka 1 300 finländare cancer i urinblåsan. På EU-nivå är siffran 140 000. En av dem som drabbats är museiintendenten Kaj Martin. I likhet med många andra drabbade var han en rökande medelålders man. Dessutom hade hans pappa dött i samma sjukdom bara 55 år gammal.

Nu sommarpratar Kaj Martin om vägen tillbaka, som underlättats av en positiv livssyn, krass humor och ett öppet delande av problemen.

– Det såg ut som rödbetssaft i toalettskålen, säger Kaj Martin.

Det var det första tecknet på att allt inte stod rätt till. Redan dagen därpå skrev en läkare ut antibiotika och sa att saken ska följas upp.

– Efter semestern låg jag på en gynekologbrits med särade ben och fick ett rör infört i urinledaren till blåsan. Det kallas cystoskopi.

Bildtext En bild från vintern 2019, från tiden som patient på Pejas sjukhus i Vanda. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa

Det som fanns på bildskärmen beskriver Kaj Martin målande, som den konstvetare han är.

– Det var en vy som påminde om havsbotten med sjögräs, alger och dykande maneter. Men allt det där borde inte ha funnits i blåsan. Det var cancer.

Ny urinblåsa av tunntarmen

Efter det följde tunga cytostatikabehandlingar och operation, där Kaj fick en ny urinblåsa gjord av en del av sin tunntarm.

– Jag blev indragen i ett stort, effektivt hälsomaskineri där alla människor hade en given uppgift. Min roll var att vara patient och min uppgift var att bli frisk, säger Kaj.

Kraft och styrka fick han av familjen men också av sina medpatienter.

– På cancerkliniken umgicks jag med en hel rad själsfränder som pumpades i olika preparat eller fick strålbehandling. De var mina ödeskamrater, fina människor som stödde varandra.

– Där fanns både yngre och äldre, kvinnor och män från olika delar av landet. Och det spelade ingen roll om du var från slott eller koja, akademiker eller arbetare. Det rådde en stor sammanhållning. Jag var inte ensam, säger han.

Var hela tiden öppen med sin sjukdom

Under hela sjukdomsförloppet processade Kaj situationen helt öppet.

– Främst på Facebook. Där hade jag mina vänner, bekanta och andra människor. Det blev liksom min dagbok i en trygg miljö där alla visste vem jag var.

Inför sin operation laddade han upp en video där han på ett personligt sätt tog avsked av sitt sexliv. Det fanns nämligen en stor fara att de avgörande organen skulle ta allvarlig skada.

- Det var en talande knackkorv, som melankoliskt vinkar farväl till sexlivet.

Bildtext På fritiden tillverkar Kaj Martin gärna egna collage, av sönderklippta tidningar. Här är ett av hans självporträtt. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa

Kaj skrev inte dagligen men nog ofta – ärligt och uppriktigt.

– Jag skrev om mina känningar och känslor, mina glädjeämnen, dubier och rädslor. Jag höll hela tiden en viss distans kryddad med humor. Det här var mitt sätt att ta avstånd och att klä av den dramatik som förknippas med cancer.

Responsen lät inte vänta på sig.

– Jag blev kontaktad av vänner som hade gått igenom samma eller andra allvarliga sjukdomar. Min cancer blev en social angelägenhet.

I dag, tre år efter insjuknandet mår Kaj Martin bra. Nu sommarpratar han om tiden före, under och efter cancern – för att kanske skänka hopp och tröst till någon som genomlever samma sak.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet finns tillgängligt i ett års tid.

Den musikfria podcasten finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

MUSIKLISTA

The Pretenders: Precious

Björk: Venus As a Boy

Rickie Lee Jones: On Saturday Afternoons in 1963

Everything But The Girl: Each and Every One

Julia Holter: Sea Calls Me Home

Joni Mitchell: Edith and The Kingpin

Rilo Kiley: I Never

Amanda Ginsburg: Flykten från vardagen

Monica Zetterlund: Monicas vals