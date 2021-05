Bill anlitade vakthundar för att skydda sina växter: “Kommer han tillbaka så får han sin beskärda del”

Det ökande intresset för krukväxtodling och sällsynta arter lockar också fram personer med dunklare avsikter. Växtodlaren William "Bill" Rotolante hade två inbrott under 2020, då växter till ett totalt värde av 50 000 dollar stals. För Rotolante, som jobbat i företaget sedan slutet av 1990-talet, är fenomenet växtstölder nytt.

På Silver Krome Gardens i Homestead, Florida odlas årligen omkring 500 000 växter. Det är en i amerikanska mått mätt liten till medelstor odling, med sex växthus på tre hektar mark. Här odlas främst olika typer av alocasia, philodendron, anthurium och calathea, med särskild inriktning på ovanligare typer och egna hybrider. Företaget är familjeägt och Bill Rotolante som nu driver verksamheten har jobbat där sedan 1998.

Under åren har de nu och då haft inbrott, men då har det handlat om produktionsmaterial och verktyg: plast och maskiner av olika slag, som skeppats iväg via hamnen i Miami till Sydamerika, säger Rotolante.

Bildtext Bill Rotolante har jobbat på odlingen han nu själv driver sedan slutet av 1990-talet. Bild: Privat/William Rotolante

Växter blev de av med första gången 2019. Under pandemiåret hade de inbrott två gånger, först på sommaren och sedan ytterligare en gång i december. Rotolante uppskattar värdet på stölderna till sammanlagt 50 000 dollar - 20 000 första gången och 30 000 andra gången.

- Nu har jag anlitat vakthundar. De är riktiga värmejagande missiler, så om han kommer tillbaka så kommer han att få sin beskärda del.

Botaniska trädgårdar lätta mål

Ingen har sammanställt någon statistik över hur ofta inbrott inträffar eller om en faktisk ökning har skett under pandemin, men enligt professor i hortikultur vid Michigan State University, Bridget Behe är det klart att det har skett en ökning - och att det är i synnerhet sällsynta och eftertraktade växter som nu är målet.

Förutom från odlingar har flera fall av stölder från botaniska trädgårdar uppmärksammats under det gångna året. I Christchurch, Nya Zeeland stals en stor brokig monstera deliciosa från den lokala botaniska trädgården i september ifjol.

Bildtext Brokig Anthurium 'Ace of Spades' ur Bill Rotolantes samling. Bild: Privat/William Rotolante

I USA uppmärksammades ett fall där en influenser stal en stickling av den eftertraktade växten Monstera obliqua från forskningsinstitutet The Huntington Library, Art Museum and Botanical Gardens i San Marino, Kalifornien. Aroiddaddy, som han kallade sig, jobbade som frivillig på The Huntington, och erkände senare själv stölden på sitt instagramkonto.

- Botaniska trädgårdar är ju bättre på att märka sina växter rätt, det är lätt att hitta och personalen är behjälplig, konstaterar professor Behe.

De har också ofta sällsynta, rentav i naturen utdöda arter i sina samlingar.

"Tråkigt - men litet i jämförelse med naturplundring"

De finska botaniska trädgårdarna verkar i det stora hela förskonade när det gäller stölder, men stölder har inträffat också här. Från Uleåborgs botaniska trädgård berättar man bland annat om en sällsynt viveväxt som stals från trädgården, och där det aldrig klarnade vem som tog den. I Åbo har det förekommit fall där människor plockat på sig fröer, kål och annat som växer utomhus, men från växthusen är stölder ovanligare, säger överträdgårdsmästare Simo Laine.

- Fram till 1996 hade vi nät framför kaktusarna, men det har vi inte längre. Också i Göteborg hade de åtminstone ännu för några år sedan larm över kaktusarna så att om man sträcker handen in över så börjar det genast larma, berättar Laine.

Bildtext Kaktusarna i Åbos botaniska trädgård har numera inget särskilt skydd mot stölder. Bild: Yle/Julie Ebbe

Biologen Janne Aho, som sköter om trädgårdens orkidésamling berättar att ett par tropiska orkidéer försvunnit från växthuset.

- Visst känns det tråkigt, men det är litet i jämförelse med hur mycket det plockas olagligt från naturen, säger Aho.

