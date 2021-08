Kapitalförvaltaren och handbollstränaren Birgitta Lindholm: På handbollsplanen kunde jag briljera och känna mig självsäker – för skolan var verkligen ingen fest för mig

På 1980-talet insåg man inte att bristande läsförståelse påverkar alla skolämnen – också matematik. Efter ett misslyckat matteprov sa hennes lärare att hon aldrig skulle bli bra i matte. Ett par decennier senare var hon Finlands första kvinnliga företagare inom kapitalförvaltning. I dag sommarpratar hon om att aldrig ge upp.

Handbollstränaren och kapitalförvaltaren Birgitta ”Bigo” Lindholm diagnostiserades med dyslexi redan i lågstadieåldern – eller ”ordblindhet” som det kallades på 1980-talet. På den tiden förstod man ännu inte vilka specialbehov dyslektiker har.

Genom hårt arbete och många misslyckanden lyckades Bigo inte bara ta studenten – utan dessutom dubbla magisterexamina. Hon är både ekonomie magister och den första kvinnan i världen med titeln Academic Master Coach, det vill säga den högst utbildade kvinnliga handbollstränaren på hela jorden.

I dag sommarpratar hon om sin stora passion för både handboll och kapitalförvaltning. Hon jobbade dygnet runt i mer än tio år, innan hon sprang rakt i väggen. Återhämtningen och vägen tillbaka tog flera år.

Det var kärlek vid första handbollskastet för Birgitta ”Bigo” Lindholm. Hon var bara sju år gammal då hon prövade grenen för första gången.

– Jag är så glad att det fanns någonstans där jag som barn kunde briljera. En plats där jag kände mig självsäker och bra – för skolan var verkligen ingen fest för mig, säger Bigo.

Bildtext Efter 22 år som handbollsspelare blev Bigo tränare och den första kvinnan i världen med titeln Academic Master Coach. Världens högst utbildade kvinnliga handbollstränare tränar i dag Kyrkslätt IF:s damlag. Bild: Yle/Janne Isaksson

Då hon fick diagnosen dyslexi på 1980-talet insåg man ännu inte att bristande läsförståelse påverkar alla ämnen.

– Jag fick stöd i modersmål – och speciellt i skrivning. Men inte gjorde det mig till någon Runeberg.

Ännu som vuxen kan hon drabbas av skrivskräck

– Det tog oändligt mycket tid för mig att skriva en text. Och trots att jag la ner klart mycket mera tid än mina kompisar, blev slutresultatet ändå mycket sämre. Jag fick aldrig ner till pappers det som fanns inne i mitt huvud.

Det har lämnat djupa spår.

– Ännu i dag kan jag drabbas av skräck när jag förväntas skriva en text. Eller läsa upp en. Det inre barnet inom mig, som skäms, vaknar till liv.

Bildtext Till vardags jobbar Birgitta som kapitalförvaltare i det egna företaget, som hon grundade tillsammans med sin kollega Tuire Mickelsson. De var Finlands första kvinnliga företagare inom kapitalförvaltning. Bild: Yle/Janne Isaksson

Hon har aldrig glömt lärarens sårande ord

Ett av favoritämnena i skolan, vid sidan av gymnastiken, var matematik. Hon hade lätt att förstå siffror och att räkna. Men också i matten kunde läsförståelsen ställa till det.

– Efter ett misslyckat matteprov sa min lärare att jag aldrig kommer att bli bra i matematik.

Senare kunde Bigo verkligen bevisa motsatsen – då hon först lyckades ta studenten och sen blev ekonomie magister.

– Men jag glömmer aldrig lärarens ord. Och besvikelsen och skammen jag kände då.

I dag förstår man bättre barn med specialbehov och det finns tekniker för att hjälpa dem.

– Istället för att vara fördömande och kritiserande borde alla vuxna vara uppmuntrande och motiverande. Speciellt de som jobbar med barn och unga, säger Bigo.

I sitt sommarprat i Yle Vega vill Birgitta ”Bigo” Lindholm inspirera andra att kämpa för sina drömmar och mål och att aldrig ge upp. Men inte till vilket pris som helst. För henne själv krävdes det en utbrändhet innan hon förstod att hon inte är en maskin, att människan behöver pauser och vila.

