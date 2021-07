Artisten Krista Siegfrids: Mitt goda självförtroende föddes tidigt med hjälp av farfars uppmuntran

Under uppväxten svajade det rejält under några år. Pappa dog, mamma fick cancer och många viktiga människor omkring henne gick bort. I sitt sommarprat berättar Krista Siegfrids hur hon trots djupa svackor alltid landar på fötterna.

“Varför är du så glad och positiv hela tiden?” är en fråga som artisten Krista Siegfrids ofta får i intervjuer.

– Att jag är en glad och positiv person tenderar att irritera ihjäl en viss typ av människor. Men jag har helt enkelt haft lätt för att se det ljusa i tillvaron.

Ändå poängterar hon att livet inte alla gånger har varit en dans på rosor.



– Jag har gjort bort mig så många gånger. Ställt till med medieskandaler. Jag har hoppat av mina studier. Jag har skilt mig. Gjort folk besvikna.



– Jag har varit med om stora sorger och tragedier redan tidigt. Inom loppet av några år dog både farfar, pappa, morfar - och mamma insjuknade i akut leukemi.



Tidigt lärde hon sig att livet är kort och oförutsägbart.



– Jag försöker verkligen leva mitt liv fullt ut. Ingen tid får gå till spillo.

Skrev ner sitt ESC-mål redan som 12-åring

För några år sedan hittade Kristas mamma ett uppsatshäfte hemma i Kaskö. Med prydlig handstil har en målmedveten 12-åring skrivit “en vacker dag kommer jag att representera Finland i Eurovision Song Contest”.



– Jag har alltid varit en människa med stora drömmar - även om jag är född och uppvuxen i Finlands minsta stad.



Det var aldrig någon tvekan om saken.

– Redan i dagis stod det klart för mig att jag ville showa. Dansa, sjunga, spela teater. Att bli artist var min stora dröm. Att få underhålla var större än livet självt.





Bildtext Som 4-åring får Krista för första gången sjunga i en mikrofon kopplad till ett ljudsystem med stora högtalare. “Jag var helt tagen av hur häftigt det var att få sjunga i en mikrofon. Ljudet var så högt att det ekade i hela salen när jag sjöng.” Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa





Som publik och hängivet fan fungerade farfar Alvar.



– Oavsett vad jag sjöng, dansade eller ritade sa han att allt var fantastiskt. Jag förstod förstås att inte allt var så fantastiskt, men han gjorde underverk för mitt självförtroende.



– Jag fick ofta beröm från olika håll under min barndom och jag tror det är viktigt att man får höra och känna att man är duktig på någonting i tidig ålder.

Lever nu sitt drömliv

Drömmen om att få representera Finland i eurovisionen blev sann 2013 när Siegfrids vann UMK med låten “Marry me”.



– Att få uppträda inför 200 miljoner tittare och den fantastiska livepubliken i arenan i Malmö var magiskt. Att ta Finland vidare till final var ännu mäktigare! Fortfarande ser jag det som livets karneval. Här började allt för mig, även om vi inte vann som jag hade hoppats.





Bildtext Krista Siegfrids med sina dansare utanför arenan efter de första ESC-repetitionerna i Malmö. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa

Det öppnade dörren till en karriär inom underhållning.

– Jag låter kanske som en klyschig självhjälpsbok, men man måste faktiskt inte alltid vinna för att komma framåt. Det måste inte bli perfekt för att det ska räknas.

Men det känns ju sällan så när man står där med hjärtat fullt av sorg och famnen full av besvikelse.



– Men vi kommer ingenstans med tron på att livet är perfekt. Livet är kantigt, upp och ner och rent ut sagt vidrigt mellan varven. Men jag vet också att livet är för kort för att jag ska gå runt och må dåligt under en längre tid.

Krista bor numera i Amsterdam tillsammans med sin sambo och parets dotter Lizzy.



– Jag är en person som behöver förändring och nya utmaningar på regelbunden basis, så att dra iväg till Amsterdam kändes så rätt. Jag känner att jag får det bästa av två världar just nu. Det måste hela tiden vara lite svårt för att det ska vara intressant.

