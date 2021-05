Roope Hintz spelade ”med ett ben” under sin succésäsong – nu väntar operation och flera månaders rehabilitering

Fjolårsfinalisten Dallas Stars missade slutspelet i NHL. Nu väntar en operation för en av lagets storstjärnor under den gångna säsongen. Roope Hintz snittade mer än en poäng per match trots att han spelade skadad under en stor del av året.

Dallas Stars general manager Jim Nill avslöjar att Hintz lider av en höftskada och att han kommer att opereras i New York på onsdag. Enligt Nill förväntar man sig att den rehabiliteringen kommer att pågå i tre till fyra månader, men man förväntar sig att Hintz kommer att ha återhämtat sig till fullo då nästa säsong inleds.

Roope Hintz var fjärde bästa finländska poängplockare under grundserien. Han stod för 15+28=43.

Dallas huvudtränare Rick Bowness är full av beundran över att Hintz producerade den poängskörden ”med ett ben”.

– Under en normal säsong skulle han sannolikt inte ha spelat. Vi skulle ha haft tid att få det hela fixat, men nu kunde vi inte det på grund av den förkortade säsongen. Att han spelade trots smärtorna bevisar hur engagerad han var för Dallas-familjen, säger Bowness till Stars webbplats.

Ännu en finländare till Carolina



NHL-klubben Carolina Hurricanes har tecknat kontrakt med Kärpät-forwarden Tuukka Tieksola. Tvåvägskontraktet parterna emellan är treårigt.

Carolina reserverade den 19-årige Tieksola i den fjärde omgången av NHL-draften 2019.

Tieksola utsågs till säsongens bästa spelare i A-juniorernas FM-liga. På 43 matcher noterades han för 27+34=61.

Under sin rookiesäsong i den finländska herrligan stod han för 9+9=18 på 37 matcher i Kärpät-tröjan.

– Tuukka tog stora kliv framåt under den gångna säsongen. Han är en dynamisk spelare och vi förväntar oss att han gör fler framsteg i sin utveckling, säger Carolinas general manager Don Waddell.

I Carolina spelar sedan tidigare Sebastian Aho, Teuvo Teräväinen och Jani Hakanpää. Hurricanes möter Nashville i första omgången av Stanley Cup-slutspelet.

Auston Matthews vinner skytteligan

Torontos Auston Matthews kommer med allra största sannolikhet att vinna skytteligan i NHL. Matthews gick mållös av planen i Torontos sista grundseriematch men hans 41 fullträffar ger honom en betryggande ledning i kampen om skytteligatiteln.

Winnipeg besegrade Toronto med 4–2 i omgångens enda match.

Toronto möter Montreal i Stanley Cup-slutspelet, medan Winnipeg tar sig an Edmonton.





NHL-resultat:

Winnipeg – Toronto 4–2