Vega ❤️ kommunalvalet – i vår valsändning är dina funderingar kring valet i centrum

I vår kommunalvalssändning på onsdag tar vi pulsen på Svenskfinland inför valet varvat med analyser och bra musik. Du får ställa dina frågor om kommunpolitik och berätta vad som fungerar och inte gör det där du bor.

Kan kommunfullmäktige bestämma om din byaväg blir asfalterad eller inte? Kan bussturerna bli tätare om du röstar på den ena eller den andra i kommunalvalet? Vad ansvarar kommunerna egentligen för? Vad innebär det att en kommun har tjänstemannastyre och vilken är skillnaden mellan en stadsdirektör och en borgmästare? Vad blir kvar i kommunerna när social- och hälsovårdsreformen gått igenom?

Det finns massor av frågor att svara på och till vår hjälp har vi kommunforskaren Siv Sandberg och professorn i statskunskap Åsa von Schoultz.

Du kan klicka här för att skicka in en fråga och vi tar också gärna emot dina frågor under kvällen via WhatsApp-numret 044-421 4848 eller per telefon. Då ringer du 0600-11 12 13!

Vega ❤️ kommunalvalet sänds på onsdag 19 maj klockan 17:30-20:00 i Yle Vega.