Sentimentalt då Kobe Bryant valdes in Hall of Fame – änkan Vanessa Bryant stal showen: ”Han skrattar i himlen för att jag hyllar honom”

Kobe Bryant är nu också formellt en av basketens största genom tiderna. Bryant, som förolyckades i en helikopterolycka i fjol, har valts in i basketens Hall of Fame. Känslorna var på ytan under ceremonin i natt.

Hall of Fame-galan skulle ha ägt rum redan i fjol men sköts upp på grund av coronapandemin.

Kobe Bryants änka, Vanessa Bryant, höll ett känslofullt tal som rörde många i publiken till tårar. Hon betonade att hon tidigare hade undvikit att lovorda sin man offentligt.

– Någon var tvungen att hålla honom på jorden. Nu skrattar han i himlen för att jag hyllar honom, sade hon.

Bildtext Vanessa Bryant lovordade sin förolyckade man. Bild: AFP / Lehtikuva

Kobe Bryant är en av NBA-basketens största legendarer genom tiderna. Han vann fem NBA-titlar med Los Angeles Lakers under sina 20 år i ligan.

– Kobes statistik talar sitt tydliga språk. Han var på en annan nivå. Han tog aldrig genvägar. Han gav allt han hade att ge till basketen.

– Du gjorde det, du är i Hall of Fame nu. Du är en sann mästare. Jag är så stolt över dig, sade Vanessa Bryant

Utöver Bryant valdes också Tim Duncan, Kevin Garnett, Kim Mulkey, Rudy Tomjanovich, Tamika Catchings, Eddie Sutton, Barbara Stevens och Patrick Baumann in i Hall of Fame i år.

Källor: STT och Reuters