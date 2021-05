Karleby tar emot det största fartyget i hamnens historia – Southern Harmony är 300 meter långt

För andra året i rad tar Karleby hamn emot ett fartyg i capesize-klassen. Fartyget kan lasta lite över 182 000 ton och ska hämta varor från gödseltillverkaren Yara.

Under tisdagkväll angör Southern Harmony Karleby hamn. Fartyget är det största i hamnens historia och troligen det största som angör en finländsk hamn i år.



– Vi har inte varje år så här stora fartyg, men nu har vi ett för andra året i följd, säger hamndirektören Torbjörn Witting.



Southern Harmony är 300 meter långt, 45 meter brett och har en total lastkapacitet på lite över 182 000 ton.



– För att skriva om det så motsvarar det ungefär lika många medelstora bilar, alltså 182 000 stycken. Mer än vi säljer bilar per år i Finland.



Senast ett fartyg i capesize-klassen angjorde Karleby hamn var i juni 2020, då var det DS Charme som var 292 meter långt och kunde lasta 176 000 ton.



Hur kommer det sig att så stora fartyg kommer till just Karleby hamn?



– De flesta stora fartyg, som kallas panamax och är mindre än capesize, kommer faktiskt till Karleby i Finland. Vilket beror på vår strategi. Vi har byggt två nya hamnar och har tre hamnar allt som allt. En är djuphamnen som är utrustad för att lasta och lossa så här stora fartyg.

Bildtext Torbjörn Witting, direktör för Karleby hamn. Bild: YLE/Patrik Enlund

Muddringen av hamnen har bidragit

Southern Harmony ska hämta järnoxid från gödseltillverkaren Yara Finland. Enligt bolaget är det muddringen av Karleby hamn som möjliggjort att de kan skicka ut ett så här stort lass på en gång, vilket är både mer effektivt och miljövänligt.



Muddringen av hamnens djupfarled blev klar i september 2020 och fördjupade hamnen med 1,2 meter. Witting säger att hamnen har bra kapacitet att ta emot stora fartyg.



– Vi har Kvarkendjup i Karleby, som räknas vara 14 meter. Det är så bra som det kan vara i vår farled. Tills Kvarkensträckan fördjupas, vilket också har planerats.



Varför är det viktigt att kunna ta emot stora fartyg?



– Vi tar emot alla fartyg, oberoende om de är stora eller små, men vi har sett till att vi har förutsättningar att ta emot stora fartyg. Stora fartyg har en fördel i och med att det är billigare och miljövänligare att ta emot ett enskilt stort fartyg än många små, säger Witting.



Kan man förvänta sig fler lika stora fartyg?



– Det är våra kunder som bestämmer det här, men vi hoppas på det. Och vi kan säkert se fram emot att det kommer, om inte exakt lika stora men, många motsvarande stora fartyg till Karleby.



Southern Harmony anländer under tisdagkväll och stannar ett par veckor i Karleby hamn.