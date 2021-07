Jämställdhetsförkämpen Elina Sagne-Ollikainen: Jag vill gå i mammas fotspår och inkludera alla dem som känner sig utanför

Elina Sagne-Ollikainen har alltid dragits till det som går utanför normen. Som det enda bruna barnet på klassen vet hon hur det är att vara annorlunda. Hon sommarpratar om hur viktigt det är att skapa utrymme för dem som inte har en självklar plats i samhället, som hennes mamma gjorde.

- Vi inser sällan själva vad vi gör när vi exkluderar andra, säger Elina Sagne-Ollikainen.

Hon vet hur det är att inte passa in i en norm. Elina och hennes syskon växte upp som de enda bruna barnen i Sjundeå och i över tio år har hon dessutom arbetat med personer med funktionsvariationer. Hennes stora drivkraft är att jobba för ett samhälle där alla ska ha rätt att få vara precis som de är.



– Ingen är perfekt på att inkludera i alla lägen, men vi måste orka lägga ner tid på att analysera vårt eget beteende och förändra det vid behov.

En gång gjorde hon själv bort sig, fast tanken var god. Det var under ett seminarium där den svenska komikern och författaren Jonas Helgesson skulle uppträda. Jonas har en CP-skada och har åkt land och rike runt och föreläst om sitt liv.

Innan det blev Jonas tur att gå upp på scen såg Elina att han satt lite avsides, så hon gick fram för att presentera sig och växla några ord med honom.



– Jag vet att jag använde ett lite inställsamt, daltande tonläge.

När Helgesson sen föreläste berättade han om hur människor ofta bemöter honom som ett barn. Ibland tilltalar de inte ens honom direkt, utan vänder sig istället till hans fru eller assistent.

– Han nämnde begreppet “snäll social tant” och jag kände mig träffad. Visst är det viktigt att visa empati, men en överdriven medkänsla signalerar att man inte ser den andra som lika kompetent eller viktig som en själv.

Poängen är inte, enligt Elina, att vi alltid måste göra eller säga rätt saker, men att vi måste ifrågasätta vårt eget sätt att agera och ta lärdom när det går snett. Annars blir det aldrig bättre.

Var får man tag på en levande kyckling?

Elina har så länge hon kan minnas varit intresserad av det som samhället klassar som annorlunda. Hon tycker att vi är dåliga på att stanna upp och se dem som finns utanför vår egen bubbla eller som upplever diskriminering, sånt vi själva inte berörs av.



– Vi är för bekväma och orkar sällan befatta oss med svåra och komplicerade frågor som gäller inkludering, rasism och feminism. Vi väntar på att någon annan ska säga ifrån.

Bildtext Som barn gick Elina i Sjundeå församlings dagklubb. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa





Känslan för att försvara sina egna och andras rättigheter har Elina fått av sin mamma som bland annat volontärarbetade på en flyktingförläggning nära Elinas barndomshem.



– Mamma undervisade en del av de vuxna flyktingarna i matematik och finska. Och så fick hon svara på frågor som var man kan få tag på en levande kyckling.



Som barn funderade Elina inte särskilt mycket på varför fastigheten där flyktingförläggningen fanns var så sliten, eller varför människorna som bodde där knappt hade några saker.

Flyktingarna blev hennes vänner.



När Elinas mormor dog var det självklart för Elinas mamma att bjuda in flera somalier från flyktingförläggningen till begravningen.



– Min mormor var rädd för det utländska och främmande. De personer som hon hade svårt att välkomna till Finland var de som tröstade hennes dotter på begravningen, det tycker jag är fint.

Bildtext Elina och hennes mamma på semester på den grekiska ön Samos, 1998. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa

Minnet från mormoderns begravning får Elina att tänka på sin mamma.



– Precis sådan var mamma. Hon valde att öppna upp sin värld för andra, som inte hade en given plats i det finska samhället. Det vill jag också göra.



Elina Sagne-Ollikainens sommarprat i Yle Vega är en hyllning till dig som känner dig annorlunda och till hennes mamma, vars stryka kom att prägla hela Elinas sätt att se på världen. Också när mamman inte mera fanns.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet finns tillgängligt i ett år.

Den musikfria podcasten finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

MUSIKLISTA

Alejandro Sanz & Alicia Keys: Looking for paradise

Tusse: Voices

Seinabo Sey: Good in you

Sade: By your side

Boulevard des Airs: Emmène-moi (feat L.E.J)

Maná: Bendita Tu Luz

Whitney Houston: My love is your love