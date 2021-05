"Spännande att ge ut helt egen musik" – Crimson Peak-sångaren Elias Kovanko aktuell med sin första solosingel

Elias Kovanko har flera gånger medverkat på Vegatoppen tillsammans med gruppen Crimson Peak. Nu utmanar han med sin första solosingel.

Elias Kovanko kommer från en musikintresserad familj och både hans pappa och bror jobbar i branschen. Själv har han studerat musik på yrkeshögskolan Novia i Jakobstad.

Kovanko är känd som en av två sångare i bandet Crimson Peak. Nu satsar han på en solokarriär vid sidan av bandet och ger ut sin första singel, Things That Might Have Been, tillsammans med pianisten Julia Andersson.

Elias Kovanko utmanar Vegatoppen med låten Things that might have been

– Jag har alltid älskat musik och det är spännande att ge ut helt egen musik, säger Kovanko.

Andersson och Kovanko kom i kontakt med varandra när de studerade på Novia i Jakobstad.

– Hon är en otroligt skicklig pianist, säger Kovanko.

– Jag visade henne grunden till den här låten och visste att hon har en sådan stil som jag uppskattar väldigt mycket.

Andersson är en mångsidig musiker som rör sig i både klassiska och jazziga landskap.

En hyllning till textfokuserad musik

Att ge ut musik utan ett helt band vid sin sida kan kännas skrämmande erkänner Kovanko. Trots det ser han fram emot att visa upp musiken han jobbat på.

– Det är annorlunda att ge ut själv, men det är också väldigt spännande att själv kunna stå för musiken. Jag tror på den här låten, säger Kovanko.

DET HÄR ÄR ELIAS KOVANKO Känd som sångare och låtskrivade i bandet Crimson Peak Bosatt i Helsingfors Har studerat musik på Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad Aktuell med solosingeln Things That Might Have Been (Musik: Elias Losinskij-Kovanko, Julia Andersson, Martin Nybacka, Rufus Malen. Text: Elias Losinskij-Kovanko, Carl Christensen)

Kovanko utmanar Vegatoppen med låten Things That Might Have Been, som berättar genom både text och arrangemang om ett kärleksförhållande som tagit slut.

Huvudpersonen i låten ser tillbaka på hur det kunde ha varit, ifall förhållandet hade utspelats på ett annat sätt.

Låten är en del av Kovankos kommande EP “Underwater”, som är en hyllning till textfokuserad musik. EP:n blandar ihop musikgenrer som pop, folk och rock med en mer progressiv låtskrivningsstil.

Det är ändå texten som är i fokus och temat för EP:n är berättelser om människorelationer som är inspirerade av Kovankos eget livet, filmer och även en pjäs.

Elias Kovanko ser fram emot att snart få ställa sig på scen, både tillsammans med bandet Crimson Peak och som soloartist.

