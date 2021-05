Supertalangen, doldissensationen och guldhjälten – Yle Sporten presenterar årets VM-Lejon

Ishockey-VM kör igång på veckoslutet och Lejontruppen är uttagen. Vem är det riktigt som ska försvara Finlands VM-guld i Riga? Yle Sporten tar en närmare titt på årets trupp!

– En blandning erfarenhet och ungdomlig iver, konstaterade landslagstränaren Jukka Jalonen själv om truppen som innehåller åtta VM-guldmedaljörer från 2019 och hela 14 VM-debutanter.

Finland går in i ett rätt unikt hockey-VM med ett rätt så unikt lag. Även om man självklart kan dra vissa paralleller till truppen som sensationellt gick hela vägen i Bratislava för två år sedan.

På grund av coronaviruspandemin får landslagen klara sig utan de största NHL-stjärnorna och det är istället de europeiska toppspelarna som får stiga fram.

Och det låter väl som ett utgångsläge som ska gynna Finland?

Bildtext Landslagstränaren Jukka Jalonen litar på sitt koncept. Bild: Matti Raivio/All Over Press

Jalonen har än en gång valt att satsa på spelare han känner, spelare han tränat och åtminstone hunnit visa upp sig under EHT-turneringen i Tjeckien.

Beslutet att rata samtliga spelare från FM-ligafinlisterna Lukko och TPS väckte huvudbry hos vissa i Hockeyfinland – men med två VM-guld på meritlistan har Jalonen all orsak att lita på sitt koncept.

Årets trupp bjuder inte på några jätteskrällar, även om vissa namn kan kännas överraskande framför allt för dem som inte följt med FM-ligan i år. Dessutom passar så gott som samtliga spelare samma modell: laget-före-jaget-individer med hög arbetsmoral och internationell erfarenhet.

Yle Sporten tar här en närmare titt på årets trupp:

Målvakter:

29 Harri Säteri, Sibir Novosibirsk, KHL

Statistik säsongen 2020/21: 42 spelade matcher, räddningsprocent 92,2, insläppta mål per match 2,27

Det mesta talar för att det är KHL-duon Säteri-Olkinuora som axlar det största ansvaret under VM. Säteri var sett till räddningsprocenten KHL:s 15:e vassaste målvakt under den gångna säsongen och har erfarenhet av att spela VM-hockey. Gjorde hyfsat ifrån sig i Lejonen både våren 2017 och 2018.

31 Janne Juvonen, Leksands IF, SHL

GP 50, SV 91,6, GAA 2,41

Har en stark säsong i Leksand bakom sig och får göra sitt första herr-VM. Har egentligen förbluffande lite landslagserfarenhet med tanke på att han knep en plats i truppen, senast Juvonen tog på sig Lejondressen var i U20-sammanhang säsongen 2013/14. Redan klar för en flytt till Jokerit.

45 Jussi Olkinuora, Metallurg Magnitogorsk, KHL

GP 30, SV 93,5, GAA 1,90

Kommer in i turneringen med KHL-säsongens näst bästa räddningsprocent och frågan är om det inte är Olkinuora som är förstakeeper i Jukka Jalonens ögon. Olkinuora fick ändå stå i två av matcherna i genrepet. Var tredjemålvakt i guldlaget för två år sedan och höll då nollan i den enda matchen han spelade.

Bildtext Juho "Jussi" Olkinuora tävlar om jobbet som förstamålvakt. Bild: Yle/ Tomi Hänninen

Backar:

2 Ville Pokka, Avangard Omsk, KHL

Statistik säsongen 2020/21: 31 spelade matcher, 4 mål + 9 assist

Fick spela i det tredje backparet i den sista EHT-turneringen, men Jukka Jalonen verkar ändå ha tro i den offensivt rätt duktiga backen då han enligt MTV:s uppgifter matchar Pokka med NHL-förstärkningen Olli Määttä i samma backpar.

3 Olli Määttä, Los Angeles Kings, NHL

41, 0+4

Backtruppens NHL-namn. Men är han en förstärkning? Det verkar det råda tvivel om. Visst, fyra assist och noll mål på 41 matcher är inte direkt ett saldo man skryter med i omklädningsrummet, men det som Jalonen antagligen klassar högre är faktumet att Määttä är Stanley Cup-mästare.

Gör faktiskt sitt första VM av den enkla anledningen att hans lag i NHL tidigare har tenderat att gå långt i slutspelet, men har erfarenhet av både OS och World Cup.

6 Tony Sund, HC Davos, NLA

39, 0+12

Pedersöresonen får äntligen göra VM-debut. Och mycket talar faktiskt för att han åtminstone inledningsvis hör till den spelande uppsättningen. Sund har parats ihop med Petteri Lindbohm och kan i bästa fall bilda ett riktigt stabilt backpar. Spelade för både Dinamo Riga och Davos den gångna säsongen.

Bildtext Tony Sund var nära att ta en VM-plats redan 2019. Bild: CTK Photo/Lubos Pavlicek/All Over Press

7 Oliwer Kaski, Avangard Omsk, KHL

58, 13+21

Var en av Lejonens viktigaste försvarare guldvåren -19 och har en ny lyckad säsong bakom sig i KHL. NHL-äventyret tog inte fart i Detroit, kanske Kaski har blodad tand också med tanke på det? Lär få viktiga minuter i power play och skulle inte överraska om han tillsammans med Atte Ohtamaa bildar Finlands första backpar.

39 Kim Nousiainen, KalPa

54, 9+18

21-åringen får göra VM-debut efter en lyckad säsong i KalPa där han slutade nia i backarnas poängliga. Är med all sannolikhet en av spelarna som vek sig en plats i truppen endast tack vare att Jalonen fick ta in klart fler än vanligt. Stalltips: spelar inte värst mycket under VM förutsatt att ingen skadas.

40 Petteri Lindbohm, EHC Biel, NLA

44, 4+10

Stabil allround -back – en beskrivning som passar in på flera försvarare i den här VM-truppen. Men Lindbohm hör till de mest stabila. Var också med i guldlaget 2019 och har Jukka Jalonens förtroende i viktiga lägen.

50 Miika Koivisto, Växjö Lakers HC, SHL

32, 0+12

Ytterligare ett guldlejon från 2019 som får hoppa in i VM-truppen direkt. Ytterligare ett bevis på att Jalonen litar på spelare han känner – och Koivisto känner han väl. Den Sport-fostrade försvararen har varit ett bekant ansikte i EHT-sammanhang de senaste åren.

52 Mikael Seppälä, KalPa

52, 2+9

Gör helt som KalPa-kollegan Nousiainen sitt första VM på seniornivå. De facto gör han sitt första VM någonsin. Har tagit en stor roll i KalPa-försvaret och agerade assisterande kapten den gångna säsongen. Spelade ihop med Miika Koivisto under de första träningspassen.

55 Atte Ohtamaa, Lokomotiv Jaroslavl, KHL

46, 6+9

Det var väl aldrig någon fråga om huruvida Ohtamaa skulle platsa eller inte? 33-åringen har redan gjort fem VM, ett OS och flertalet EHT-turneringar och är Jalonens stöttepelare i den här backuppsättningen.

61 Axel Rindell, Jukurit

47, 7+19

Ett levande bevis på att ett lyckat genrep räcker till för en plats i VM-truppen? Stod för ett mål i den sista EHT-turneringen och lyckades knipa en plats i laget. 21-åringen hör ändå högst sannolikt till det ”femte backparet” som knappast kommer att spela värst mycket.

Anfallare:

12 Marko Anttila, Jokerit Helsinki, KHL

57, 8+6

Visst, han har blivit lite gammal. Visst, han har blivit lite slö. Men efter att ha stått för fyra livsviktiga mål mot Sverige, Ryssland och Kanada i de avgörande matcherna guldvåren 2019 var det nog ingen som på allvar skulle ha lämnat ”Mörkö” utanför årets VM-trupp.

Nej, man ska inte förvänta sig liknande hjältedåd igen, men i Anttila har Jalonen en pålitlig arbetshäst i bromskedjorna och en viktig pjäs i box play. Dessutom är hans ledaregenskaper ovärderliga – något som Kevin Lankinen också lyfte fram efter guldet i Bratislava.

Bildtext Succé i repris i Riga? Bild: Christian Bruna / EPA-EFE / All Over Press

13 Mikael Ruohomaa, Sibir Novosibirsk, KHL

55, 9+30

På basis av de första uppgifterna kommer den tidigare Kärpät-profilen att agera center för Anton Lundell och Jere Sallinen. En stabil tvåvägscenter som äntligen får göra sitt första VM.

15 Anton Lundell, HIFK

26, 16+9

Truppens intressantaste spelare? Nu får vi åtminstone en första fingervisning på hur nära Lundell egentligen är den internationella europeiska eliten. Var den största stjärnan i JVM och har hållit hög nivå i ligan för HIFK. Var inte riktigt lika vass som vanligt efter att han drabbades av coronaviruset, men Jalonen verkar tro på att talangen hittar formen.

Mycket tyder på att tränaren dessutom gör Lundells liv lättare genom att placera honom på kanten. Då behöver han inte oroa sig lika mycket för sitt defensiva ansvar, speciellt bredvid en spelare som Ruohomaa.

20 Niko Ojamäki, Linköping HC, SHL

48, 5+11

Tog inför säsongen klivet ut i den stora världen och fick inte till det alls i Linköping. Det medger Ojamäki också själv. Den tidigare Tappara-liraren var ändå med redan guldvåren 2019 och vi vet ju vad Jalonen tycker om sådana killar. Frågan är ändå om Ojamäki egentligen är aktuell för en stor roll. Formkurvan har varit svajig, men kanske landslagströjan får den i bästa fall riktigt farliga målsprutan att tagga till?

21 Jere Innala, HPK

42, 20+17

Truppens mest underskattade målskytt? Målsaldot de tre senaste säsongerna i HPK stavas 20, 17, 24. Den här säsongen snittade han nästan 0,5 mål per match. Innala är inte ett namn som man spontant skulle placera i en förstakedja i ett VM, men på basis av förhandsuppgifterna är det precis det som Jalonen verkar göra. Att spela tillsammans med Petri Kontiola lär vara det som placerar honom där.

Bildtext Arttu Ruotsalainen är definitivt en spelare att hålla ögonen på. Bild: AOP/Icon Sportswire

22 Arttu Ruotsalainen, Buffalo Sabres, NHL

49, 26+20

Om det är någon som ska leverera i anfallsväg så är det Arttu Ruotsalainen. 16 mål på 19 matcher i Ilves. Fem mål på 13 matcher i Rochester i AHL. Lika många baljor på 17 matcher i Buffalo i NHL. Ruotsalainen är säsongens blåvita doldissensation och får gärna avrunda succésäsongen med ett pang-VM. Sa någon turneringens skyttekung? Det hoppas Jalonen åtminstone på.

24 Hannes Björninen, Pelicans

49, 16+31

Pelicans-centern har varit ett bekant ansikte i EHT-sammanhang de två senaste åren och får nu kliva in i VM-finrummet. Spelade tillsammans med Marko Anttila och Saku Mäenalanen i EHT-genrepet och trions spel fungerade hyfsat bra. Har offensiva färdigheter (nästan en poäng per match i snitt i ligan) för att bidra till bredd i anfallet också i de lägre kedjorna, något som Jalonen ser ut att vara ute efter.

25 Jere Karjalainen, HK Sotji, KHL

46, 6+9

Har en rätt tung debutsäsong bakom sig i KHL, men var en av de vassaste målskyttarna i ligan innan flytten över den östra gränsen. Stod för 24 mål i Tappara säsongen 2019/20 och nätade dessutom två gånger på sex matcher i EHT samma tidsperiod. Är redan klar för en flytt till Dinamo Riga och gör nu sitt första VM.

27 Petri Kontiola, HPK

55, 14+41

”Konna” gjorde comeback i FM-ligan den här säsongen – och på vilket sätt han gjorde det. En poäng per match, seger i poängligan och en VM-biljett och stor roll i årets Lejontrupp. Kontiola har redan titulerats förstacenter i Lejonen och lär få axla stort ansvar i power play.

Bildtext Gammal är äldst, visade Petri Kontiola i HPK. Bild: Tomi Natr/All Over Press

38 Teemu Turunen, HC Davos, NLA

39, 13+10

Gjorde stor succé i HIFK säsongen 2019/20 och debuten i schweiziska NLA går inte av för hackor heller. Visade under EHT-turneringen i Tjeckien att han inte har tappat touchen och fick välförtjänt en plats i sitt första VM.

47 Peter Tiivola, Ässät

37, 5+25

Ett fullständigt obekant namn för dem som endast följer med landslagshockey, men var en av Ässäts viktigaste spelare den gångna säsongen. Bidrar till bredd i landslaget, enligt de första uppgifterna lär centern finnas utanför den spelande uppsättningen då turneringen kör igång.

48 Valtteri Puustinen, HPK

51, 21+20

21-årige Puustinen hör också till dem som ännu måste bevisa att de ska platsa i den spelande VM-truppen, men visade den här säsongen att han har kapacitet att skapa farligheter i offensiven. Draftad i den sjunde rundan av Pittsburgh 2019 och har sen dess tagit stadiga kliv framåt spelmässigt. Också VM-debutant.

76 Sallinen Jere, HIFK

45, 15+20

Ytterligare en av Jalonens stöttepelare. Guldlejonet spelade tillsammans med Anton Lundell i genrepet och lär göra det också då VM kör igång.

80 Saku Mäenalanen, Jokerit Helsinki, KHL

38, 4+8

Gjorde sitt första herr-VM 2018 och verkade sedan vara nära att få till ett genombrott i Carolina i NHL. Men det ville sig inte. De två senaste säsongerna har Mäenalanen tillbringat i Jokerit i KHL, men poängproduktionen har lämnat mycket att önska. Ska istället axla en roll som defensiv forward i landslagstruppen.

81 Iiro Pakarinen, Jokerit Helsinki, KHL

32, 9+6

Trots den rätt blygsamma poängproduktionen väntas Pakarinen ta en plats i förstakedjan med Petri Kontiola och Jere Innala. Gjorde sin VM-debut redan våren 2014, har sedan dess hunnit försöka sig på ett genombrott i NHL samt representerat både Metallurg och Barys Nur-Sultan i KHL.

Finland inleder VM i ishockey på lördag klockan 16.15 med match mot USA. MTV och CMore tv-sänder men du kan också chatta om matchen på Yle Sportens hemsida.