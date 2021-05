En annorlunda resa än planerat – Borgåbon Björn Roos lämnade allt för att åka ut i världen

Björn Roos sålde allt och köpte en husbil för att i augusti 2019 åka ut på en roadtrip i Europa. Nu är han tillbaka och berättar om sitt långa äventyr som inte blev helt som planerat.

Hösten 2018 bestämde Roos sig för att bli halvtidspensionär och i februari 2019 slutade han på sitt jobb. Sex månader senare styrde han den nyinköpta husbilen söderut.

Efter att ha varit på resande fot i ett år och nio månader är han tillbaka i sin hemstad.

– Visst är det skönt att komma hem till Borgå och hälsa på kompisarna, syrran och alla bekanta. Det var fint att komma hem efter en lång färd, säger Roos.

Det han har saknat mest med Finland är skidåkning, vilket han gick miste om under sin resa.

Nu när Roos har anlänt till Finland har han tvingats vara isolerad. Nyss testade han ändå negativt i ett coronatest och snart ska han bli vaccinerad.

– Nu när det blev klart att allt är okej kan man småningom börja ringa upp killarna och kanske ta några öl.

En annorlunda resa än planerat

På grund av coronapandemin blev Roos resa inte precis vad han hade tänkt sig. När coronan slog till ordentligt befann han sig på Teneriffa i Spanien.

– Det värsta var den fulla lockdownen i Spanien.

I nästan tio veckors tid levde Roos under totalt utegångsförbud. Under den tiden bodde han hos en vän.

En gång i veckan fick de gå ut för att handla mat och några hundra meter bort från boendet kunde de gå för att rasta hushållets hundar. Annars gällde full karantän.

– Poliserna fanns överallt i Andalusien, och hela Spanien. Det var lite jobbigt att leva med det, men nu är det förbi och allt gick väl.

Roos hade tänkt ta sig tillbaka till Finland redan våren 2020, men hemresan blev framskjuten på grund av coronaläget.

– Jag blev så rädd när covid fanns i hela Europa, så jag tänkte att jag stannar kvar tills det börjar lugna ner sig lite.

När läget började se bättre ut började den långa färden hemåt, först genom Frankrike och Tyskland och till sist via Sverige.

Bildtext Vägen hem ledde igenom staden Borce i Frankrike. Bild: Björn Roos

På grund av coronaepidemin stannade han kvar på vissa ställen längre än planerat. Ibland övernattade han med husbilen vid ett campingområde, men ofta gällde även så kallad ”puskaparkki”, då man helt enkelt campar någonstans ute i naturen.

– Jag körde ett par hundra kilometer från kusten uppåt och stannade en vecka här och vecka där.

Under sin färd undvek Roos ställen med mycket människor och kunde därför hålla sig isolerad. Att vara ensam en stor del av tiden har ändå inte varit ett problem för honom.

– Jag klarar av att vara ensam med mina egna tankar. Man fattar de bästa besluten när man inte har någon annan i bilen att börja gräla med. Jag kunde själv bestämma exakt vad jag ville göra och i det här fallet var det lättast så.

På grund av pandemin uteblev en del resedestinationer. De planerade besöken till Kroatien, Moldavien och Italien var inte möjliga.

– Jag skulle ju tvinna runt Europa. Det förblev ogjort på grund av viruset.

Trots att allt inte gick som planerat fick Roos ändå se en hel del och besöka flera olika platser.

Bland annat åkte han längs med den norra kusten i Spanien för att sedan åka över till den västra sidan av landet. Därefter tog han sig fram längs med kusten vid Biskayabukten.

– I Portugal var jag också en lång tid.

Bildtext Husbilen tog han till Teneriffa, som blev en av hans favoritdestinationer. Bild: Björn Roos

På julafton 2019 tog han en färja från staden Huelva i Andalusien till Santa Cruz de Tenerife på Teneriffa. Det här blev också Roos favoritdestination under hela resan.

I Santa Cruz de Tenerife cyklade han upp till vulkanen Teide. Under det första och andra försöket orkade han inte ta sig hela vägen upp. På det tredje försöket trampade han sig nästan tre kilometer upp på vulkanen.

– Höjdpunkten var att jag orkade ta mig upp.

Under sin resa tog sig Roos alltså inte enbart fram med husbil, uta cyklade och vandrade också en hel del. Roos är en aktiv cyklist och mest cykling gjorde han under sin tid på Teneriffa.

– Det var just det som var idén för mig. Att åka runt i Europa, cykla duktigt, löpa och motionera.

Resan är inte avslutad

På sin reseblogg Turning the Page in my Life Book på Facebook har han delat med sig av sin resa i form av korta uppdateringar och vackra bilder från olika resedestinationer.

I maj 2021 meddelar Roos att han äntligen är tillbaka i Finland och skriver:

”The puzzle is not completed yet, lot’s of things going thru my mind but for now enjoying hopefully nice and warm summer”

(”Pusslet är inte färdigt än, en hel del saker går igenom huvudet på mig men för stunden njuter jag av en förhoppningsvis trevlig och varm sommar”)

I inlägget antyder han också att han eventuellt ska fortsätta resan under hösten.

– Jag skulle gärna resa runt i Europa lite mera. Det blev ju lite ändringar i planerna, men vi får se. Kroatien finns där ännu och förhoppningsvis hinner jag dit sen när situationen är lite bättre.

Roos säger att det just nu känns tryggt att vara i Finland och han tänker spendera sommaren här.

– Kanske jag drar iväg i oktober, november och december och kommer sen igen till Finland nästa vår. Allt beror på hur coronaläget ser ut i Europa.

Högst på listan för kommande destinationer ligger Italien och Kroatien.

Att bli kompis med sig själv

Det bästa med resan har för Roos varit att få tillbringa tid för sig själv.

– Att vara för sig själv och tänka på det liv som man har levt och vad man har framför sig. Man har blivit kompis med sig själv, både i det goda och i det onda.

Trots att han var ensam en stor del av tiden har han ändå fått många nya bekantskaper under sin resa, vilket också är något han värdesätter.

– Jag var ensam på väg men fick en massa utländska vänner från cyklingen och annan motion jag sysslade med.

Bildtext På sin resa träffade Björn Roos (till höger) en hel del andra cyklister. Bild: Björn Roos

Roos knöt vänskapsband bland annat med folk från Storbritannien och Norge. Dessutom råkade han träffa på två gamla bekanta från Sverige, som han senast har träffat 1979 när han var bosatt i landet.

– Det var det otroligaste som har hänt mig.

Det är tydligt att resan på många sätt varit viktig för Roos och han uppmanar alla som har möjlighet att ta sig ut i världen och resa runt att göra det.

– Det är bara att dra iväg.