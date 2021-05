Nu gäller det för Blind Channel! Dags för semifinal 2 i Eurovision Song Contest

Eurovisionen har kört igång i Rotterdam i Nederländerna och i tisdags tog tio länder - däribland våra nordiska grannar Norge och Sverige - sig till finalen. Ikväll är det upp till bevis för ytterligare 17 länder.

De senaste dagarna har varit dramatiska. Den största skrällen var att en medlem i den isländska gruppen Gagnamagnið testade positivt för Corona igår. Därmed kommer förhandsfavoriterna inte att uppträda i kvällens semifinal, utan stanna på sitt hotell.

Delegationerna rutintestas för Corona nästan dagligen, så årets Eurovision har onekligen fått ett extra spänningsmoment.

Hur ska artisten klara sig, och kommer hen överhuvudtaget att kunna ta sig till scenen?

Det är med andra ord bäddat för en rysare på många plan. Här listar vi några av kvällens höjdpunkter! Kommentera gärna - vilka artister ser du själv fram emot i år?

Den andra semifinalen i årets Eurovision Song Contest kan du se med svenskt referat i Yle TV1 och på Yle Arenan. Programmet sänds också i Yle X3M.

San Marino - Senhit ft Flo Rida: Adrenalin

Italienska Senhit är en uppenbarelse i sina extravaganta scenkläder. Under största delen av numret sjunger och dansar hon på en roterande plattform tillsammans med några dansare, men en bit in numret kliver han in.

In i det sista var det oklart om den amerikanska rapparen Flo Rida verkligen tänkte ta sig till Rotterdam. Var det hela ett publicitets-påhitt? Var han någonsin på väg? Skulle det ens vara möjligt för en amerikan att resa till Nederländerna i pandemin?

Men tji fick vi, alla tvivlare! Här kommer Flo Rida med buller och bång!

Utan att ha repeterat en enda gång stövlar han upp på scenen och kör sin grej. Han är stjärnan med stort S här, men han överskuggar absolut inte Senhit. De är jämnstarka hela tiden.

San Marino kommer sannolikt att ta sin bästa placering hittills i år.

Bildtext Senhit Bild: Lehtikuva /Heikki Saukkomaa

Island Daði och Gagnamagnið: 10 Years

Det senaste året har inneburit besvikelser för alla, men frågan är om det inte är lite extra synd om Daði Freyr.

Ifjol var han förhandsfavorit och då ställdes Eurovision som bekant in. I år fick han med sig bandet Gagnamagnið (bestående av hans fru, hans lillasyster och några kompisar) på ett nytt försök och då får en av bandmedlemmarna Corona (han hälsar att han mår bra men är förkrossad).

Ändå är det isländska bidraget en av kvällens höjdpunkter. Hur kan det komma sig?

Jo, bandet är med i tävlingen med en inspelning som gjordes vid en repetition i förra veckan. Och för publiken är det ju ingen större skillnad.

De gröna dräkterna, de hemsnickrade instrumenten och enkla koreografin fungerar ju lika bra ändå. Men största jublet torde komma då bandet vinkar från sitt “green room”, dvs via videolänk från sitt hotellrum.

Loppet är inte kört för Daði och Gagnamagnið. Kärleken till dem är större än någonsin, något man knappt trodde var möjligt,

Bildtext Dadi Freyr Bild: AFP / Lehtikuva Patrick Van Emst

Danmark - Fyr og Flamme: Øve os på hinanden

Javisst, det här är gammalmodigt. Axelvaddarna är breda, neonljuset rosa och linnet lite väl urringat.

Men det är kul!

Många artister i årets Eurovision flirtar med 1980-talet, men den danska duon är långt bortom flirt. Här snackar vi åttiotals-älskog.

I slutet av en tidvis lite trög semifinal sitter den danska retrodängan som en dubbelespresso innan man blandar nästa parasolldrink.

Bildtext Danmark Bild: Lehtikuva /Heikki Saukkomaa

Finland - Blind Channel: Dark Side

Inget snack om saken. Finlands ska till final. Allt annat vore orimligt, oerhört och oetiskt.

Det är pyrokanoner, röda långfinger, vanvetts-skutt och avgrundsvrål.

Killarna i bandet må se purkna ut på scenen, men de har orsak att le från öra till öra. Igår meddelade de att de skrivit kontrakt med Century Media, ett av de största internationella rock-skivbolagen.

Eurovisions-äventyret har därmed redan burit frukt och världen ligger inför Blind Channels snörkängor.