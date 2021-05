Jag tror det snart är min tur att få coronavaccinet – vad ska jag göra?

Så – du tror att det börjar bli din tur att få coronavaccin. Vet du hur du ska gå tillväga? Om svaret är nej kan du pusta ut: Här är allt du behöver veta.

Precis som Benny Törnroos säger i informationsvideon på Institutet för hälsa och välfärds hemsida så för varje vaccination oss närmare slutet av pandemin. Nu när nästan hälften av finländarna har fått sin första vaccindos börjar det bli dags för yngre grupper att vaccinera sig.

Det är kommunerna som ordnar vaccinationerna och som berättar vilka grupper som står näst i vaccineringskön. Därför ska du följa din kommuns kommunikationskanaler.

Så här ska du göra om du bor ...

I Nyland

Allting du behöver finns på hemsidan Coronavaccinbokning.fi.

Först ska du se vem som står i tur att vaccineras i din kommun. Det gör du enkelt på nätet, välj din kommun i fliken "Kommunernas coronavaccinationssidor". Ifall du ser att det är din tur kan du boka tid elektroniskt via Coronavaccinbokning.

Du kan också ringa för att boka tid, det telefonnumret finns på din kommuns hemsida.

I Egentliga Finland

I Egentliga Finland finns ingen gemensam hemsida för vaccinbokning. För dig som bor där gäller ett riktigt grävarbete på din hemkommuns webbplats.

Om du bor i Åbo behöver du inte hålla koll på när det är din tur att vaccineras. I stället gör du en anmälan på hemsidan Jagtarvaccinet.turku.fi. När det är din tur att få vaccinet plingar mobilen med en ledig tid!

Bor du i Pargas måste du kolla läget på stadens webbplats coronavaccinationssida. Där finns också ett telefonnummer du kan ringa för att boka tid och en länk till e-tjänsten där du kan boka en tid på nätet.

I Österbotten

I Mellersta Österbotten sker allting på sjukvårdsdistriktet Soites coronavirushemsida Korona.soite.fi/sv. Under fliken "Coronavirusvaccinerna" kan du se om det är din tur att vaccineras. Du kan boka tid elektroniskt eller per telefon, all information finns på hemsidan.

I Norra och Södra Österbotten gäller det att hitta informationen på din egen kommuns webbplats.

På Åland

Du hittar all nödvändig information på sjukvårdsdistriktets hemsida Ahs.ax. Du kan se om det är din tur att vaccineras på den här sidan eller genom att scrolla ner till "Nyheter".

Just nu kan personer i riskgrupperna bara beställa tid via telefon på numret 018-538 323. De övriga kan endast beställa tid på nätet, via Labtid.ahs.ax.