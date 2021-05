Restaurang Palace i Helsingfors är bäst i landet – här är topp 50 enligt experterna

1 Palace, Helsingfors

2 BasBas, Helsingfors

3 Savoy, Helsingfors

4 Alexanderplats, Helsingfors

5 Bardot, Helsingfors

6 Grön, Helsingfors

7 Vinkkeli, Helsingfors

8 Olo, Helsingfors

9 Muru, Helsingfors

10 Inari, Helsingfors

11 Kaskis, Åbo

12 Kuurna, Helsingfors

13 C, Tammerfors

14 Albina & Alexis, Helsingfors

15 Gustav Kitchen & Bar, Rovaniemi

16 Mami, Åbo

17 Demo, Helsingfors

18 Nolla, Helsingfors

19 Ora, Helsingfors

20 Tapio, Posio

21 Fiasco? by Ultima, Helsingfors

22 Bistro O Mat, Esbo

23 Ostroferia, Uleåborg

24 Aanaar, Enare

25 Yes Yes Yes, Helsingfors

26 Kajo, Tammerfors

27 Finnjävel, Helsingfors

28 Kakolanruusu, Åbo

29 Gastro Cafe Kallio, Helsingfors

30 Ravinteli Huber, Tammerfors

31 Wino, Helsingfors

32 Sky Kitchen & View, Rovaniemi

33 W30, Helsingfors

34 Pastis, Helsingfors

35 Bistro O Mat, Kyrkslätt

36 Nooa, Åbo

37 Lily Lee, Helsingfors

38 Nokka, Helsingfors

39 Madonna, Helsingfors

40 Nude, Helsingfors

41 Aki Pop Up, Helsingfors

42 Via Tribunali, Helsingfors

43 Smör, Åbo

44 Emo, Helsingfors

45 Hejm, Vasa

46 Old Boy, Helsingfors

47 Kosmos, Helsingfors

48 Bona Fide Pop Up, Helsingfors

49 The Bull And The Firm, Helsingfors

50 Tintå, Åbo