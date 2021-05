Ungdomsväsendet i Borgå jobbar både till fots och med bilen Limo: "Ungdomarna behöver få hänga med någon"

Stängda ungdomslokaler, stängda idrottshallar, inställda evenemang och ibland skola på distans. Nej, inte heller ungdomarna har haft ett lätt coronaår.

Eftersom ungdomarna inte har kunnat delta i olika evenemang i samma utsträckning som tidigare, har kommunernas ungdomsverksamhet i stället ökat sin närvaro utomhus.

I Borgå har ungdomslokalen Zentra under året dels varit stängd, dels tillgänglig för maximal sex ungdomar per gång, eller som nu öppen för maximalt tio ungdomar.

– Vi har i stället rört oss ute bland ungdomarna på stan med vårt mobila ungdomsarbete lite mera än normalt, berättar ungdomsarbetare Mats Holmström.

Borgå stads mobila ungdomsarbete står på tre ben: Dels handlar det om festligheter under större helger som till exempel valborg, och dels handlar det om patrullering på stan främst under just helger.

Det tredje benet är sen att umgås med ungdomarna där de finns eftersom de just nu inte kan besöka ungdomsgårdarna och andra evenemang i så hög grad.

– Ungdomarna behöver stöd och behöver få prata och “hänga” med någon, men sättet vi möter dem på är väldigt olika, säger Holmström.

Bildtext Undomsarbetare Mats Holmström möter Borgå stads ungdomar på deras revir och på deras villkor. Bild: Yle/Stefan Härus

Initiativet är ungdomarnas

Att coronaviruset har medfört praktiska förändringar för ungdomsarbetarna är självklart.

– Det handlar mycket om sociala medier och spel på nätet, men det kan också handla om så små saker som att vara ute på promenader eller att skejta, säger Holmström.

Borgå stads ungdomsarbetare har också samarbetat med köpcentret Lundi eftersom ungdomarna gillar att vistas där.

– Vi håller situationen lugn, pratar med dem och ser till att de har det bra, säger Holmström.

Oftast är det ungdomarna som tar initiativet till kontakt. De kan till exempel kontakta ungdomsledarna via sociala medier eller WhatsApp för att föreslå träffar på olika platser.

Det här lyckas numera bra i och med den nya bilen Limo. Bilen är utrustad med sådant som behövs för olika aktiviteter.

Man kan spela spel, lyssna på musik, prata med ungdomsarbetarna, grilla och dricka kaffe.

Verksamheten har med andra ord anpassats till områden också utanför stadens centrum.

– Visst, det är möjligt att bestämma en plats där vi träffas, men ofta går vi bara rått ut på stan och så ser vi vem vi råkar träffa. Vi rör oss på deras revir och på deras villkor, säger Holmström.

Bildtext Så här kunde det se ut på ungdomslokalen Zentra i Borgå före coronaepidemin. För närvarande får max nio ungdomar samlas. Bild: Yle/Fredrika Sundén

Ungdomslokalen öppen igen - men begränsat

Nu syns det ändå en liten ljusning vid horisonten. Barn och ungas tävlingsverksamhet är i gång igen, åtminstone i vissa kommuner, och ungdomslokalerna slår upp sina dörrar åtminstone delvis.

– Det här kommer att å sin sida att kräva en del omställningar, men en stor del av vår verksamhet kommer ändå att fortsätta utomhus, säger Holmström.

För närvarande är ungdomslokalen Zentra begränsat öppen och det går att boka tid för att komma in där för en stunds spel och umgänge med kompisar.

Emilia af Hällström och Vera Broberg är två flickor som Yle Östnylands reporter träffar utanför köpcentret Lundi. De säger att de trots coronaviruset kunnat vara tillsammans med kompisar och utöva hobbyer.

– Jag rider och har kunnat besöka stallet normalt, säger Emilia av Hällström.

Undomslokalen Zentra har däremot varken af Hällström eller Vera Broberg besökt under året som gått.

– Förr var jag där ganska ofta och med skolan arrangerade vi ibland disco där. Det var helt trevligt, säger Broberg.

Nu när restriktionerna lättar, så vad kommer det att betyda för er?

– Inte är det mycket som förändras. Man kan förstås lättare åka lite längre bort och inte bara vistas här i Borgå hela tiden, säger Emilia.

– Och så slipper vi munskydden. De är störande, säger Vera.

Bildtext "Ännu kan vi inte ta det lätt, men skönt att få träffa ungdomarna inomhus på Zentra igen", säger ungdomsledare Mats Holmström. Bild: Yle/Stefan Härus

Understöd för uppsökande ungomsarbete

En annan form av ungdomsarbete är det så kallade uppsökande ungdomsarbetet.

Då handlar det inte att stöda ungdomarna eller att erbjuda dem en stund av rekreation och sysselsättning.

Det handlar mera om att vägleda dem till sådana tjänster och stödformer som främjar deras uppväxt och förmåga till självständigt liv samt att stöda deras väg inom utbildning och arbete.

Regionförvaltningsverken understöder nu kommunerna i det här arbetet så att kommunerna ska kunna anställa personal för det här arbetet.

Borgå stad har beviljats 105 000 euro.

Syftet med understödet är att förhindra utslagning bland unga, men det kan också användas för ungdomsverkstäder, utveckling inom ungdomssektorn samt för regional fritidsverksamhet för barn och unga.

Det här är goda nyheter, liksom det att coronaepidemin nu verkar släppa greppet.

– Jo, det är fint, men vi kan inte ta det lätt ännu. Det är skönt att vi får träffa ungdomarna också på Zentra igen, säger Mats Holmström, en av Borgå stads ungdomsarbetare.