Två röda kort kunde inte stoppa Ekenäs IF – PK-35 föll på hemmaplan i fotbollsettan

Fem mål, två röda kort, två straffsparkar och hårda dueller. Det bjöd matchen mellan PK-35 och Ekenäs IF på i herrettan i fotboll. EIF for iväg med seriepoängen trots numerärt underläge i andra halvleken.

Slutresultatet blev 2–3 (1–0)

EIF:s mittfältsspelare Xhevdet gela säger att matchen var väldigt speciell.

– Jag har spelat fotboll ganska länge, men kan inte minnas en så här tokig match, säger han och räknar upp olika händelser i matchen.

Han säger att segern var viktig.

– Den här segern hjälper oss att växa som lag. I andra halveken, med en man utvisad, hade vi inget att förlora och efter det fick vi vårt spel att fungera.

– Vi började onödigt försiktigt och det resulterade också i ett baklängesmål. Vi borde kunna spela lugnare och spela på vårt eget sätt också på bortaplan, säger Gela.



Bra start för PK-35

Hemmalaget fick en bra start på matchen och gick i ledning efter en knapp kvart. Eetu Puro lobbade snyggt in bollen efter en räddning av EIF-målvakten Mehdi El Moutacim.

EIF spelade i motvind i första halvleken och hade stora svårigheter att få sitt anfallsspel i gång. Gästerna slog också väldigt många felpassningar.

Mörka mål hopades över EIF då lagets mittback Tuukka Andberg åkte ut ett par minuter före paus. Andberg glidtacklade med dubbarna mot smalbenet på hemmalagets Esa Terävä. Den sena tacklingen skedde på mittfältet.

Som tur var skadade Terävä sig inte i situationen.

Bildtext William Lindvqist storspelade i EIF-försvaret. I den här arkivbilden från en träningsmatch i vintras jagar Yassin Adam (8) honom. Bild: Patric Westerlund / Yle

Till andra halvleken kom ett väldigt taggat EIF som också fick vinden i ryggen. Knappt fem minuter in i andra halvleken spelade gästernas Jarkko Heimonen och Juuso Liukkonen snyggt upp bollen till kortlinjen.

Liukkonen slog in ett hårt inlägg dit Olli Jakonen rusade. Bollen studsade in via hemmalagets försvar och ställningen var 1-1.



EIF fumlade och gjorde mål

Kort därefter fumlade EIF-försvaret grovt och EIF-målvakten Mehdi El Moutacim var tvungen att fälla Niko Tirkkonen med en straffspark och en varning som följd.

Jonathan Muzinga gjorde inget misstag från straffpunkten och PK-35 lede 2-1.

I den 60:e matchminuten fick EIF en hörna från vänster. Xhevdet Gela slog hörnan och efter flera beröringar nära målet fick EIF:s mittback William Lindqvist en bra träff och kvitterade matchen till 2-2.

Och då drygt tio minuter av ordinarie matchtiden återstod att spela kämpade inbytta André Österholm fint innanför hemmalagets straffområde. Han slog en snygg passning till EIF-kaptenen Zacharias Ekström som dundrade in segermålet.

Ekström fick en drömträff med vänsterfoten som gick upp i PK-målets kryss.

Hård press av hemmalaget



Några minuter senare lyckades hemmalaget skapa en farlig situation framför EIF-målet. Charles Katashira sköt ett skott som skulle ha gått i mål om inte Jarkko Heimonen skulle ha stoppat bollen med handen.

Rött kort för Heimonen och en ny straffspark för hemmalaget. Muzinga, som överrumplade El Moutacim tidigare i matchen från straffpunkten, sköt nu straffen all världens vägar över målet.

Slutminuterna i matchen gick till det att PK-35 höll boll och försökte hitta luckor i EIF-försvaret. Gästerna höll ändå tätt och då sex tilläggsminuter hade spelats blåste matchens domare Peiman Simani slutsignalen.

Hemmalagets Eetu Puro är väldigt besviken och förundrad över slutresultatet.

– Det känns underligt. EIF fick två röda kort, men vi lyckas inte göra mål på våra lägen, säger Puro i Ruutus intervju efter matchen.

– Vi försvarade bra i första halvleken, men i den andra halvleken blev vi på något sätt förvirrade av att EIF var en man färre på plan.

I själva verket var det så fram till de sista tio matchminuterna att EIF i den andra halvleken var det bollhållande laget. Det låter aningen konstigt eftersom hemmalaget hade en man mera på planen.

William Lindqvist storspelade



Speciellt William Lindqvist storspelade och stod för ett antal viktiga brytningar. Stanislav Efimov var väldigt pigg på mittfältet och Zacharias Ekström jobbade starkt hela matchen. Riku Selander visade att han är en viktig spelare för EIF och Oliver Pettersson gjorde ett bra inhopp i andra halvleken.

Bildtext EIF:s Xhevdet Gela och PK-35:s Esa Terävä (13) hade många dueller i matchen. Patrick Aaltonen (6) spelade piggt i första halvleken. (Arkivbild) Bild: Patric Westerlund / Yle

I hemmalaget började Yassin Adam väldigt piggt. Också högerbacken Patrick Aaltonen var bra i första halvleken. Rutinerade mittbacken Pauli Kuusijärvi spelade stiligt som han brukar. Ligarutinerade Esa Terävä är en viktig spelare för PK-35, men han kroknade i andra halvleken.

EIF började matchen med en fyrbackslinje. I säsongens tre tidigare seriematcher har EIF ställt upp med en trebackslinje och två wingbackar.

Nya startelvor i båda lagen



Högerbacken Jarkko Heimonen var tillbaka i startelvan medan svensken André Österholm fick börja matchen på avbytarbänken. Akseli Ollila var också med från start. Unge Oliver Pettersson började på avbytarbänken, men byttes in i paus i stället för Ollila.

Hemmalagets tränare Kim Raimi hade bytt ut fem spelare från startelvan efter förlustmatchen mot RoPS. Anfallsspelarna Jonathan Muzinga och Charles Katashira var tillbaka i laget som startade matchen.

Målvakten Atte Paunio, backen Eetu Tirkkonen och mittfältsspelaren Eetu Puro var första gången den här säsongen med från start.

Matchen spelades i Rönnbacka i Helsingfors för tomma läktare.

Matchprotokollet finns på Bollförbundets webbplats. EIF steg åtminstone tillfälligt upp i toppen i serietabellen som finns på Yles text-tv sidan 244.

EIF spelar sin följande match mot Musan Salama från Björneborg. Matchen spelas på Centrumplan i Ekenäs 29.5. PK-35 möter HJK Klubi 04 i Tölö i Helsingfors dagen efter det (30.5).

Ekenäslaget får klara sig utan Andberg och Heimonen i de två följande matcherna. Andbergs utvisning kan möjligen ge en längre avstängning. Det beror på domarens rapport från matchen.

Resultat, division 1



PK-35 – EIF 2-3 (1-0)



14 min Eetu Puro 1-0, 50 min självmål 1-1, 53 min Jonathan Muzinga (str) 2-1, 60 min William Lindqvist 2-2, 78 min Zacharias Ekström 2-3.

Publik: 0