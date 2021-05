Italiens Måneskin vinner Eurovision Song Contest 2021

Måneskin står efter finalen som vinnare av Eurovision Song Contest 2021. Finalen, som musikmässigt bjöd på allt från tuggummipop till hårdrock, bjöd också på en rejäl dos spänning och nervositet mot slutet av kvällen.

För vinst krävdes i år 524 poäng.

Finland placerade sig på 6:e plats, med 301 poäng. Av publiken fick vi 218 poäng, av juryn 83.

Jurygruppernas favorit var Schweiz med 267 poäng, följt av Frankrike med 248 poäng och Malta med 208. Finland var på 11 plats efter jurygruppernas poäng.

Topp tio i årets final

Italien, 524 poäng Frankrike, 499 poäng Schweiz, 432 poäng Island, 378 poäng Ukraina, 364 poäng Finland, 301 poäng Malta, 255 poäng Litauen, 220 poäng Ryssland, 204 poäng Grekland, 170 poäng

Sveriges representant Tusse placerade sig på 14:e plats med 109 poäng.

Sist blev Storbritanniens James Newman med noll poäng. Landet fick noll poäng både av juryn och av publiken.

Även Tyskland, Spanien och Nederländerna fick noll poäng av publiken.

Coronapandemi satte prägel på tävlingen

Tävlingen kantades i år av coronapandemin, och trots rigorösa säkerhetsåtgärder så lyckades viruset spridas inom produktionen.

Förra årets vinnare Duncan Laurence, som uppträdde under första semifinalens öppningsnummer, skulle också ha uppträtt live under finalen, men testade positivt under veckan.

Också en i det isländska bandet har testat positivt för coronaviruset, och bandet meddelade tidigt att de inte vill uppträda utan hela bandet. Istället visades det ett klipp från en av repetitionerna både i torsdagens semifinal och lördagens final.

För att trygga de medverkandes säkerhet har alla som rör sig i arenan under veckorna coronatestats upprepade gånger, och in i arenan har man fått komma bara om man har ett högst 48 timmar gammalt negativt coronatestresultat.

Delegationerna har inte heller fått besöka butiker eller Rotterdam överlag, utan fått röra sig endast på arenan eller på hotellet.

Artikeln uppdateras.