Bob Dylan fyller 80 år – i en ny bok utforskas hans genialitet som textförfattare och hans komplexa förhållande till tiden

Det finns ingen annan enskild artist eller låtskrivare som har skapat lika många ikoniska låtar inom populärmusiken som Bob Dylan. I över ett sekel redan har hans folk-, pop- och rocklåtar allsjungits på konserter, högtider, under skollektioner och på karaokebarer världen runt. Och hans låtar har versionerats av hundratals andra artister.

Men får man tro den finlandssvenska författaren, journalisten och kulturforskaren Sven-Erik Klinkmann, så är Dylan mycket mer än refrängerna till Blowin' In The Wind eller Knockin’ on Heaven’s Door. Han är förstås en levande legend, men också en mytomspunnen rockikon och en svårtolkad men gudomlig textförfattare och låtskrivare.

Den bilden får man när man läser Klinkmanns aktuella bok, Dylans lögndetektor - en essä om tiden, som kommer ut lagom till Bob Dylans 80-års dag.

- Dylans sätt att tackla tiden är otroligt komplext, intressant och spännande. Och jag tror ju att man aldrig kommer att komma till botten med det här med tidsproblemet hos Dylan, menar Klinkmann.

Tiden hos Bob Dylan är någonting av det mest kontroversiella man kan ge sig i kast med. ― Sven-Erik Klinkmann

Orsaken till att Klinkmann ville börja utforska Dylans förhållande till tiden inträffade för ett drygt år sedan, strax efter att pandemin hade nått Europa.

- Då gav Bob Dylan ut låten Murder Most Foul, och den fick mig att börja fundera på det här med tidsbegreppet hos Dylan. Och desto mer jag funderade på det, ju mer märkte jag att det här är ett väldigt intressant spår att undersöka, berättar Klinkmann.

På sitt senaste album Rough and Rowdy Ways vänder Dylan blicken inåt

Klinkmann menar även att låten Murder Most Foul kan ses som en meditation över det liv artisten och människan Bob Dylan har levt. Det är en sorts tillbakablick eller ett självporträtt.

I sin essä recenserar även Klinkmann Dylans senaste platta. Eller som Klinkmann själv säger, så försöker han dekonstruera låten Murder Most Foul, och sedermera hela fjolårsplattan Rough and Rowdy Ways.

Sedan fortsätter Klinkmann med att på samma sätt analysera tidigare album, i huvudsak Dylans senare plattor från 1997 och framåt.

Och framförallt albumet Time Out of Mind, som var en mycket avgörande skiva för Klinkmann.

- Det var med den jag upptäckte hur spännande Dylan är. För han tittar på världen på väldigt komplexa sätt, och man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är han gör. Hans estetik och poetik är väldigt dubbelbottnad, eller egentligen mångfaldig, säger Klinkmann.

Bild: Fredrik Bäck

Dylan har bytt skepnad otaliga gånger under sin karriär

De flesta av oss har säkert aldrig tänkt på att Dylans texter verkligen är så här djupa. Men Klinkmann hoppas att hans bok ska vara en ögonöppnare för just det här.

- Dylan är ju faktiskt ikonernas ikon inom populärkulturen, säger Klinkmann.

Men hur kommer det sig då att Dylan blev så ikonisk?

Bob Dylan var den judiska medelklassgrabben från Minnesota, som i början på 60-talet flyttade till Greenwich Village i New York för att försörja sig om trubadur. Han blev också en viktig frontfigur för antikrigs- och medborgarrätssrörelsen.

- Det han gjorde med proteströrelsen var att han omformade den, han transformerade den. Dylan är ju en mästare på att transformera saker och ting, och också på att transformera sig själv. Och det gör han under hela sin karriär.

Utan Dylan skulle rockmusiken aldrig ha blivit vad den blev. ― Sven-Erik Klinkmann

När Dylan för första gången byter skepnad under åren 1964-65 skapar han nånting nytt. Han blir mera personlig, ikonisk, och han blir den som skapar hela rockkulturen, menar Klinkmann.

- På skivan Blonde on Blonde från år 1966 är det den kvintessentiella Dylan ikonen som stiger fram. Och det är där han föder hela den här rockkulturen, om man nu lite förenklar, säger Klinkmann.

Dylans lyrik skulle inte kunna leva utan hans musik

I första hand är det ju textförfattaren Bob Dylan man brukar hylla. Att han tilldelades Nobelpriset i litteratur år 2016 är väl också ett bevis på hans storhet som lyriker.

Men Klinkmann menar att man inte får underskatta hans minst lika genialiska musik.

- Texterna fungerar inte lika bra utan hans röst. De kräver hans andning och frasering. Det är otroligt viktigt att båda finns, säger Klinkmann.

- Även om Dylans musik ju väldigt långt är sådant som han knycker, stjäl och parafraserar. Det är äldre melodier, äldre låtar, som han gör om, menar Klinkmann.

Rocken vill att den ska tas på allvar ― Sven-Erik Klinkmann

Dylan har ju också alltid haft sina kritiker. Och det finns de som kan tycka att man överanalyserar honom. Är det inte trots allt bara frågan om rock’n’roll?

- Om du jämför den med annan pop från 60- och 70-talet och framåt, så har rocken ett annat anspråk, den vill att den ska tas på allvar. Där är Dylan den som kanske har satt det här starkaste avtrycket, menar Klinkmann.

Trots att Klinkmann på ett så här grundligt sätt har grävt ner sig i Bob Dylans musik och texter, så skulle han inte kalla sig för en så kallad Dylan-nörd. Klinkmann har aldrig ens varit på en Dylan-konsert.

- Jag är ingen så kallad "Dylanolog". Orsaken till att jag skrev det här är att jag är väldigt intresserad av tidsfilosofi, metafysik i viss mån, och jag ville gå vidare med det och då passade Dylan väldigt bra.