Säkerhetsexperten Ari Evwaraye: Rädslor är inte logiska – jag borde vara rädd för att renovera, istället är jag rädd för att flyga

Vem du är spelar roll – också när det kommer till din säkerhet. I sitt sommarprat pratar Ari Evwaraye om varför Finland är ett av världens tryggaste länder och om att vi ofta är rädda för “fel” saker.

Planen var att bli mordutredare, men under polisutbildningen började Ari Evwaraye fundera på säkerhet ur ett bredare perspektiv.

– Det är ju bra om polisen eller brandkåren kommer fort, men allra bäst är det ju om om brottet eller branden inte alls inträffar. Det är väl vad säkerhet på riktigt handlar om, säger Ari Evwaraye som jobbar som strategichef på Inrikesministeriet med säkerhet som specialitet.

Under fem procent av alla människor begår över hälften av alla brott. Och de bakomliggande orsakerna är tydliga.

– Det handlar oftast om unga män eller pojkar som saknar arbete, studieplats och fast inkomst, har rusmedelsproblem och som kommer från svåra uppväxtförhållanden. Många av de här männen har i sin barndom själva blivit offer för våld och andra brott.

Tyvärr nådde den här insikten Ari Evwaraye först när han slutat jobba som polis.

– De flesta av förövarna jag mötte var sannolikt själva offer. Och de skulle kanske aldrig ha blivit förövare ifall de inte tidigare själva hade varit utsatta.

Finland tryggt – men för vem?

I sitt sommarprat lyfter Ari upp att Finland är ett av världens tryggaste länder, men för vem och på vilket sätt?

Ett potentiellt militärt anfall är ett gemensamt säkerhetshot för oss alla, men med inre säkerhet, t.ex. brott och olyckor, är det annorlunda.

– Säkerhet är mycket individuellt och mycket personligt. Min säkerhet är en annan än din säkerhet.

Ari tar sig själv som exempel och konstaterar att det faktum att han är man minskar på risken att utsättas för sexualbrott, medan han tyvärr löper större risk att utsättas för trakasserier eller hatbrott, eftersom hans pappa är från Nigeria.

Bildtext Med en bakgrund som amerikansk fotbollsspelare är Ari stor och stark och kan försvara sig mot överfall, men även en som är fysiskt svagare måste kunna känna sig säker. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa

Från statistik till känslor på departementet

Han började jobba med säkerhetsfrågor på Inrikesministeriet för tio år sedan och en stor skillnad i arbetet är att ministeriet numera inte enbart fokuserar på faktiska siffror, hur många brott som begås, utan också på hur trygga folk känner sig.

– Säkerhet handlar ju om friheter och rättigheter. Att jag har friheten och rättigheten att tala svenska på en spårvagn i Helsingfors. Eller friheten och rättigheten att gå hem ostörd på kvällen.

– Hur jag utnyttjar de här friheterna och rättigheterna påverkas av vad jag är rädd för – oberoende av om rädslan är befogad. Så hur trygg min omgivning än är i statistisk bemärkelse, så är den egentligen trygg först när jag också upplever den trygg.

Bildtext Tillsammans känner vi oss tryggare. Ari med sambon Johanna uppe i ett utkikstorn. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa

Renoveringsskräck den nya flygrädslan?

En intressant utmaning som Ari lyfter fram är det som forskarna kallar för rädsloparadoxen. Den innebär att vi ofta är rädda för hot som inte är särskilt sannolika för oss.

Äldre kvinnor på landsbygden är exempelvis rädda för grov internationell brottslighet, trots att de hör till den grupp som minst sannolikt kommer i kontakt med just grov internationell brottslighet.

Unga män är i sin tur inte särskilt rädda för våld, trots att de statistiskt sett är de mest sannolika offren för just det.

– Tänker jag på mig själv så är jag kanske mera rädd i trafiken eller på ett flygplan, vilket egentligen är ganska tokigt, eftersom det är när jag renoverar hemmet som jag borde vara aktsam.

– Men när jag renoverar så inbillar jag mig att jag har kontroll – läget är ordagrant i mina egna händer. I trafiken är det alltid “de andra” som kan vara farliga och i ett flygplan ska jag lita på piloten och datatekniken.

Ari Ewvaraye sommarpratar om säkerhet, rädslor – och att allt nog inte var bättre förr.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet finns tillgängligt i ett år.

Den musikfria podcasten finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

