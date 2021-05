Barkov bakom viktiga målen i Floridas måsteseger – unga målvaktsdebutanten glänste: "Allt tydde på att han var mogen för detta"

Florida håller liv i slutspelsserien mot Tampa Bay Lightning efter ett ryck regisserat av Aleksander Barkov. Leo Komarov skapade ett livsviktigt New York Islanders-mål, medan Artturi Lehkonen försvann från isen efter en kollision med en svensk motståndare.

Tampa Bay har redan hunnit ta sig väldigt långt i jakten på en biljett till den andra slutspelsrundan i NHL.

I lördags bjöd fjolårsmästarna på en utklassning av Panthers. En rejäl uppryckning krävdes av Florida för att serien inte skulle bli klar i måndagens femte match.

Lightning ville helt klart få slut på serien i nattens match. Laget krutade hela 22 skott mot hemmamålet i den första perioden – men efter Ross Coltons 0–1-mål i första minuten stod slutspelsdebutanten Spencer Knight i vägen för allt.

20-årige Knight har tillbringat majoriteten av säsongen i universitetsligan NCAA, men var med och vann fyra NHL-matcher på våren. Då både Sergej Bobrovskij och Chris Driedger haft det knackigt fick rookien chansen – och ledde Florida till seger.

– De gjorde ett snyggt mål, men efter det var det bara att nollställa allt och njuta igen.

– Jag var lite nervös först, men sen slog det mig att det här bara är ishockey. Det var bara att fokusera på det man kan och ha kul, funderade burväktaren på presskonferensen.

Bildtext Spencer Knight lyfte Florida i den femte slutspelsmatchen. Bild: AFP / Lehtikuva

Knight, som vaktade USA-målet i vinterns JVM, fick det lättare då Florida började skapa mer framåt i de två andra perioderna. Sammanlagt blev det 34 räddningar i slutspelsdebuten.

– Allt tydde på att han är mogen för det här. Nu hade vi en situation där vi inte fick förlora och han kom in och var fantastisk, hyllade tränaren Joel Quenneville.

– Vi hade tur i den första perioden, då Spencer hade show. Vi var statiska och gjorde vår sämsta period på en lång tid.

Barkov: "Vi vet hur de spelar"

När Florida fick igång anfallsspelet var Aleksander Barkov förstås vital. Efter att Mackenzie Weegar kvitterat i den andra perioden var det finländaren som fungerade som arkitekt då Panthers stormade mot seger.

2–1 kom då lagkaptenen fick tid bakom motståndarmålet i slutet av perioden. Till slut var Mason Marchment ledig framför mål och hemmalaget tog ledningen.

35 sekunder in i den sista perioden avlossade Barkov ett slagskott på powerplay, och skottet gick in via Patric Hörnqvists klubba. Florida vann sedan med 4–1.

– Vi har mött dem tillräckligt för att veta hur de spelar. Vi vet vem de har på isen och hur vi ska spela. Vi måste bara göra det hela tiden, och i dag gjorde vi en bra match, summerade Barkov.

Men det var inte han som var dagens huvudperson.

– Jag sitter här tills i morgon om ni vill att jag ska säga alla lovord som Spencer förtjänar. Han var bara så bra.

Komarov bakom kvittering – Lehkonen knockades

New York Islanders är bara en seger från att skicka Pittsburgh på sommarlov. Nattens match avgjords först en knapp minut in i den andra förlängningsperioden.

Det var Josh Bailey som med sitt 3–2-mål såg till att Islanders leder serien med samma siffror.

– Alla i laget har fokus på samma uppgift just nu. Det är ingen skillnad vem som gör målen, jag tror att alla är lyckliga, sa Bailey enligt NHL.com.

Islanders-tränaren Barry Trotz har haft ett stort förtroende för Leo Komarov och grovjobbaren har prenumererat på en plats i förstakedjan. I natt fick 34-åringen 19.30 i istid och passade till lagets kvitteringsmål i den tredje perioden.

Komarovs backhandpassning hittade till kedjekamraten Jordan Eberle framför målet och matchen var kvitterad till 2–2. Assisten var Komarovs första poäng i slutspelet.

Bild: Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved

Toronto har i sin tur vänt matchserien mot Montreal. Nattens 2–1-seger betyder att Leafs leder med 2–1 i segrar.

I Canadiens-anfallet hann Artturi Lehkonen endast spela i drygt tre minuter. Därefter krockade han med svensken Rasmus Sandin.

Lehkonen såg ut att få en smäll mot huvudet och återvände inte till matchen.