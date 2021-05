Egentliga Finland kan gå ner till accelerationsfasen i juni

Under nästan ett halvt år har Egentliga Finland varit inne i fasen för allmän samhällsspridning, men nu minskar antalet positiva coronafall så mycket att vi nästa vecka eventuellt kan återgå till det som kallas accelerationsfasen, eller snarare retardationsfasen.

Under sommaren 2020 konstaterades endast enstaka nya positiva coronafall i Egentliga Finland, men efter det började fallen öka.

I oktober gick landskapet in i accelerationsfasen och i december i fasen för allmän samhällsspridning. Kriterierna för den allvarligaste fasen är 12–25 fall per vecka per 100 000 invånare och 18–50 fall per 100 000 invånare under två veckor; antalet fall stiger dagligen med över 10 procent; antalet positiva coronatest är över 2 procent; mindre än hälften av smittkällorna spåras och behovet av sjukhusvård och intensivvård ökar kraftigt.

Enligt Coronakoordineringsgruppen för Egentliga Finland befinner vi oss fortfarande i samhällsspridningsfasen, men endast ett kriterium av fyra uppfylls för detta. Den färskaste incidenssiffran, alltså nya fall under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare, är nu 55,5.

– Nästa vecka kan vi eventuellt återgå till det som kallas accelerationsfasen, om situationen bibehålls lugn, säger Mikko Pietilä, som är chefsöverläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Också i Salo, där incidenstalet snabbt steg efter valborg, har situationen nu lugnat ner sig.

Coronakoordineringsgruppen beslutade på tisdagen (25.5.2021) att match- och tävlingsverksamheten från denna dag kan återupptas för barn och unga.

Coronakoordineringsgruppen rekommenderar också att maximiantalet personer på privata inomhustillställningar bibehålls tillsvidare oförändrad, det vill säga på tio. Från början av juni höjs dock personantalet till 20 och, om situationen förbättras, kunde antalet höjas ytterligare.

Sydvästra Finlands Regionförvaltningsverk (RFV) bereder ett nytt beslut för maximiantalet personer på offentliga tillställningar. Beslutet ska träda i kraft i början av juni, då det nuvarande beslutet löper ut 31.5.2021.