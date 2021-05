S-gruppens containrar fortfarande kvar på olycksfartyget Ever Given – tvist om skadestånd fortsätter

Det jättelika containerfartyget som täppte till Suezkanalen i nästan en vecka i mars har fortfarande inte fått åka vidare från kanalen. Det går inte att förutspå hur länge till den finländska S-gruppens tre containrar blir kvar ombord.

I början av mars körde ett av världens största containerfartyg, Ever Given, på grund i Suezkanalen. Det 400 meter långa fartyget blockerade en av världens viktigaste handelsrutter i sex dagar.

Efter stora ansträngningar kom fartyget loss och åkte vidare till Stora Bittersjön som också ingår i Suezkanalen.

Men två månader efter räddningsoperationen står fartyget fortfarande förankrad i samma saltvattensjö på grund av en fortsatt tvist om skadestånd.

S-gruppens varor kvar ombord på obestämd tid

Strax efter räddningsoperationen beslagtogs fartyget av kanaladministrationen i Suez. Administrationen krävde att fartygets ägare, det japanska företaget Shoei Kisen Kaisha, betalar 900 miljoner dollar, eller cirka 750 miljoner euro, i ersättning för de skador som tilltäppningen av handelsrutten orsakat.

Summan ska bland annat täcka förlorade transitavgifter och kostnader för räddningsoperationen.

Bloomberg rapporterar att kanaladministrationen sen dess har sänkt ersättningskravet till 550 miljoner dollar, eller cirka 450 miljoner euro, men fartygets försäkringsbolag tycker att summan fortfarande är för stor.

Ever Given-fartygets fortsatta arrest innebär att S-gruppens tre containrar fortfarande är kvar ombord.

Bildtext Jättefartyget täppte till Suezkanalen i nästan en vecka. Bild: EPA-EFE/All Over Press

– Förhandlingarna är svåra och vi får ingen information om förhandlingarnas detaljer, vilket är förståeligt då det är frågan om stora förhandlingsparter och stora skadeståndskrav. Vi har inte exakt information om när parterna uppnår en överenskommelse och när containrarna kan röra sig vidare, berättar Lasse Korhonen som är chef för internationell logistik vid S-gruppens grossistföretag Inex Partners.

S-gruppens containrar innehåller bland annat fläktar och hushållsapparater. De tre containrarna utgör en mycket liten del av S-gruppens totala importvolym, alltså är den ekonomiska skadan och effekten på varutillgång liten.

– Själva blockeringen av handelsrutten hade en större inverkan på vår verksamhet då fartyg inte kunde röra sig genom Suezkanalen. De fartyg och containrar som var på väg till Europa och sedan till Finland försenades och orsakade enstaka problem i varutillgången.

Fartygsägarens klagan förkastades

Enligt Reuters har fartygsägaren för andra gången överklagat fartygets fortsatta arrest och ersättningskravet. Ärendet behandlades i egyptisk domstol förra lördagen.

Fartygsägarens advokat hävdade att kanaladministrationen bär ansvaret för olyckan, bland annat för att de släppte in Ever Given i kanalen trots dåligt väder.

Därför kräver fartygsägaren att fartygets arrest upphävs och att kanaladministrationen betalar 100 miljoner dollar i skadestånd för de förluster som arresten fört med sig.

Men i söndags förkastade en egyptisk domstol fartygsägarens klagan.