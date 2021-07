Sångaren Anneli Pandora Magnusson: I en sliten nattklubb i en finsk avkrok insåg jag att publiken var som jag

Hon var firad världsstjärna med påkostade turnéer med band och dansare. Men både skivindustrin och hennes privatliv kraschade. Några år senare turnerade hon ensam på nattklubbar i finska småstäder. Men Finland blev hennes räddning.

Sångerskan Anneli Pandora Magnusson har sina rötter i Finland, hennes mormors släkt kom från finska Karelen. Kanske det är därför som Anneli alltid trivts så bra här? I Finland inleddes hennes internationella karriär, som senare tog henne ut i världen. Hit har hon alltid återvänt, speciellt då det stormat i livet. Hon säger att Finland har hållit en trygg arm om hennes axlar. I dag sommarpratar hon om sin stora kärlek till Finland – och Finlands kärlek till henne.

Sångaren Anneli Pandora Magnusson om kärleken till Finland som räddat henne Sångaren Anneli Pandora Magnusson om kärleken till Finland som räddat henne - Spela upp på Arenan

På 90-talet gick det fantastiskt bra för svenska technodrottningen Pandora. Hon sålde miljontals med skivor och gjorde stora och påkostade turnéer i Europa, Japan och Australien. Samtidigt som CD-skivan ersattes av streamingtjänster och stora delar av branschen kraschade så krisade det också rejält i hennes privatliv.

– Min ex-man, som också var min manager, hade misskött företagets ekonomi i flera år – utan att jag visste om det. En dag stod polisen bakom dörren och tog in mig på förhör, jag var anklagad för skatte- och bokföringsbrott, säger Anneli.

Bildtext Tidigt i karriären uppträdde Anneli ofta med eget gitarrackompanjemang. Och det gör hon fortfarande - vid sidan av spelningar som technodrottningen Pandora. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa

Gjorde samhällstjänst bland hemlösa

I sitt sommarprat berättar hon hur hon senare dömdes till samhällstjänst som avtjänades på kyrkans härbärge för hemlösa. Och hur hon 16 år senare friades från skattebrotten i Svea hovrätt. Men åren fram till det var tunga.

– Företagets ekonomi var körd i botten och jag hade en nyfödd son. Jag bad - gode Gud ge mig tio spelningar så att jag kan betala bunten med räkningar och barnförsäkringen, berättar Anneli.

Dagen därpå ringde en finsk artistbokare och erbjöd henne tio spelningar i Finland.

– Jag lyfte blicken, log och tackade. Mina finska förfäders hemland hade räddat mig.

Högt fall från världens arenor till slitna nattklubbar

Tio spelningar blev 20 som blev 50 som blev flera hundra. Och sakta men säkert tog karriären fart igen.

– Jag måste erkänna att mitt ego fick sig en törn under den här tiden.

Bildtext Cykling är Annelis stora passion. Under pandemitiden har hon studerat till certifierad MTB-guide. Hon kan alltså guida terrängcyklister i naturen och drömmer om att göra det i kombination med underhållning. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa

De stora scenerna och turnéerna ute i världen ersattes av små finska nattklubbar med dålig inomhusluft och sliten inredning.

– “Vad hände Anneli, hur hamnade du här”, frågade jag mig en själv en kväll i någon liten avkrok.

Just då kände hon en mjuk hand på sin axel.

– Jag vände mig om och såg en ung tjej som entusiastiskt sa: “Det ÄR du! Vet du, ingen här i byn trodde att Pandora verkligen skulle spela här. Hit vill inte ens finska artister komma. Men jag har sagt till ALLA att Pandora är en riktig stjärna och därför kommer hon, och jag hade rätt!”

“En riktig stjärna gör inte skillnad på människor”

Rörd och skamsen kom Anneli till insikt.

– Vad hade jag trott? Att jag var en bättre människa än alla de som bor i den där byn? Jag är ju själv uppvuxen i en liten by på landet.

Annelis egen sanning kom ifatt henne.

Bildtext Anneli tillsammans med fästmannen Mikko, som hon träffade under en av sina spelningar i Finland. De har varit ett par i åtta år. Bild: Joachim Grusell, grafik: Yle/Jussi Pernaa

– Tjejen lärde mig att en riktig världsstjärna inte gör skillnad på publik och publik.

Stärkt av nyvunnen insikt gick Pandora med stolta steg upp på scenen och gav järnet.

I dag sommarpratar Anneli Pandora Magnusson om sin stora kärlek till Finland. Sedan åtta år tillbaka bor hon här på deltid tillsammans med sin finska fästman Mikko Peltonen.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet finns tillgängligt i ett år.

Den musikfria podcasten finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

MUSIKLISTA

Aki Sirkesalo & Lisa Nilsson: Mysteriet

Cat Stevens: Peace Train

2 Unlimited: No Limit

Adele: Take It All

Ola Magnell: Ta det kallt det är allt

David Guetta feat. Sia: Titanium

Tusse: Jag tror på sommaren

Anne Li: Kaunista niin kaunista