"När jag var liten skulle jag bli Céline Dion" – Musikalartisten Sarah Nedergård släpper debutsingel

Skådespelaren och musikalartisten Sarah Nedergård gör debut som artist och ger ut sin första singel. Hon utmanar Vegatoppen med låten Music is my home.

Sarah Nedergård är uppvuxen i Sundom i Vasa. Som artonåring flyttade hon från Vasa och har bott i bland annat Åbo och Helsingfors. Men för ungefär ett år sedan var det dags att återvända till hemtrakterna och nu jobbar hon på Vasa stadsteater.

- Det att jag nu bor i Vasa och jobbar på en teater här är helt fantastisk med tanke på att det var här mitt teaterintresse började.

Sarah Nedergård debuterar som soloartist Sarah Nedergård debuterar som soloartist - Spela upp på Arenan

Nedergårds teaterintresse väcktes genom musiken, musikpjäser och filmer. För Nedergård har musik och sång funnits med från väldigt tidig ålder.

- Mamma och pappa säger att jag började sjunga innan jag började prata, berättar hon och skrattar.

Speciellt Disneyfilmer blev tidigt populära hemma hos Nedergård och på det sättet fick hon upp ögonen för musikaler.

- När jag var liten sa jag att jag skulle bli Céline Dion. Men nu är jag mera en skådespelare med sången som min expertis.

En svår bransch

Teater- och musikalbranschen är en tuff bransch men det har aldrig hindrat Nedergård från att satsa på sina drömmar.

- Jag tycker inte att man ska rädas för att gå in i den här delen av kulturen bara för att man hör att det är svårt.

Själv har hon många gånger fått höra att skådespelare inte är något ordentligt yrke, det är svårt och finns inga jobb.

- Man ska inte lyssna så mycket på sådant.

Istället har hon alltid trott på sig själv.

- Jag skulle inte säga att jag har armbågat mig fram i branschen men man måste absolut armbåga mot sig själv, så att man vet sitt eget värde och att man orkar kämpa.

Hon tillägger att det är viktigt att orka försöka och orka bli bättre hela tiden för att klara sig i branschen.

- Men nog har det hänt att jag har känt mig nedslagen, säger Nedergård och minns tillbaka till gången hon inte fick huvudrollen i Svenska Teaterns musikalsatsning Mamma Mia efter att hon tagit sig till slutskedet.

Men efter mera erfarenhet inom branschen vet hon i dag att det inte är något fel på henne ifall hon inte får en roll hon sökt.

Öppna DET HÄR ÄR SARAH NEDERGÅRD Skådespelare och musikalartist

Bosatt i Vasa

Jobbar på Vasa stadsteater

Debuterar som artist med låten Music is my home

Gör debut som artist

Efter många år som skådespelare med fokus på musik, gör Nedergård nu debut som artist och ger ut en eget låt.

Hon utmanar Vegatoppen med sin första singel Music is my home.

- Fast jag som liten sa att jag skulle bli Céline Dion, så har jag aldrig satsat på studiomusik eller spelat in något eget material.

Men våren 2020 väcktes tanken på att spela in något när det blev omöjligt att stå på scen och uppträda live.

Samma vår medverkade Nedergård i serien Hemmalive som visats på Yle Arenan. Niklas Rosström, som fungerade som producent, föreslog att Nedergård skulle spela in Music is my home; en låt som redan existerade men som ingen hade spelat in.

- Jag föll direkt för den, säger Sarah Nedergård.

Music is my home handlar om hur musik kan trösta i en svår situation, ett aktuellt ämne för många som har kämpat i och med pandemin.

Du hittar röstningsartikeln högst upp på den här sidan.