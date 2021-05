Den populära tv-serien Vänner återvänder för ett specialavsnitt – två fans berättar varför serien fortsätter underhålla nästan 30 år efter att pilotavsnittet sändes

Pilotavsnittet av den ikoniska sitcom-serien Vänner (Friends) sändes den 22 september 1994. Över 15 år sedan det sista avsnittet sändes lever serien kvar som ett populärkulturellt fenomen. Vänner har inspirerat flera andra sitcom-serier och är dessutom en serie som människor tittar om flera gånger.

– Vänner är som att säga en “comfort-serie” för mig, det är en tröstande och bekant serie. Jag ser ofta på det om jag mår dåligt på något sätt, säger 23-åriga Linnéa Holmberg från Åbo.

I dag den 27.5 återvänder Vänner med ett specialavsnitt, Friends: The Reunion.

Enligt de detaljer som framkommit om avsnittet skiljer det sig från den ursprungliga serien. Det finns inget manus och dessutom uppträder alla de sex ursprungliga skådespelarna - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc och David Schwimmer - som sig själva.

Avsnittet broderar också med en lång lista kända gäster, bland annat David Beckham, Malala Yousafzai, Lady Gaga och Cindy Crawford.

Den ursprungliga serien handlar om en grupp på sex kompisar som bor i New York och försöker navigera livets motgångar och framgångar med varandra som stöd.

Jag pratar med två fans, Linnéa Holmberg och Hanna Enlund, för att bättre förstå varför Vänner fortsätter underhålla nästan 30 år sedan pilotavsnittet sändes.

Vad är det bästa med Vänner?

– Jag skulle kanske säga att det är karaktärerna, alltså sammansättningen av de här sex personerna och deras gemenskap. De känner och tycker om varandra så bra att de kan driva med varandra och har råd att bli osams. Det uppstår mycket komiska situationer bara i deras olikheter. Och på något vis känns det som om det är ganska tidlöst, fast en del skämt är låga och inte tidlösa, säger 35-åriga Hanna Enlund från Maxmo.

Bildtext Hanna Enlund introducerades till serien under studietiden i Åbo och upplever att det speciellt är karaktärernas relationer till varandra som gör serien så underhållande och tidlös. Bild: Hanna Enlund

Hanna Enlund blev först introducerad till serien av en studiekompis i Åbo och har sett igenom seriens tio säsonger flera gånger.

Linnéa Holmberg har sett på serien i hela sitt liv. Det var hennes mamma som introducerade henne till den direkt då de kom hem från BB.

Hon berättar att det speciellt är humorn och det bekanta som gör serien så bra för henne.

– Det självklara svaret är humorn. Det är ju en komediserie och humorn i den är en sådan som jag tycker om och som passar mig. Men förutom humorn så är det just tryggheten i det bekanta som gör serien så bra för mig, för jag har alltid sett på den här serien. Jag vet vad som kommer, men jag skrattar ändå, säger hon.

Holmberg säger också att eftersom serien är väldigt känd så hittar man lätt andra som uppskattar den och att det skapar en gemenskap bland fansen.

Bildtext Linnéa Holmberg har sett på serien hela sitt liv och upplever att det speciellt är humorn och tryggheten av det bekanta som gör serien så bra för henne. Bild: Jesper Hannus

Vem är din favoritkaraktär och varför?

– Ja, det är ju svårt. Men om man måste lyfta fram någon, så kan jag inte välja en, men Chandler och Phoebe, skulle jag säga att är mina favoriter, säger Hanna Enlund.

Hon lyfter upp Chandlers (Matthew Perry) självironi som något som tilltalar henne. Phoebe (Lisa Kudrow) ser hon som en fri själ, någon som inte känner att hon måste följa reglerna och normerna på samma sätt som de andra karaktärerna, och att det blir uppfriskande i serien.

– Jag tycker att hon på något vis är barnet i oss alla.

Linnéa Holmberg tycker också att frågan är svår och att hon inte kan välja endast en karaktär, men Chandler är också en av hennes favoriter. De andra två är Rachel (Jennifer Aniston) och Joey (Matt LeBlanc).

– Chandlers sarkasm har definitivt resonerat med mig på senare år. Jag har börja uppskatta det väldigt mycket mer, humormässigt så är det Chandler som lyfter serien för mig, säger hon.

Jag vet vad som kommer, men jag skrattar ändå. ― Linnéa Holmberg

Enlund och Holmberg är inte ensamma om att tycka om Chandlers sarkasm och självironi. Han är ofta en som toppar listorna då det kommer till den mest omtyckta karaktären i serien. På andra änden av spektrumet finns Ross (David Schwimmer), som ofta ses som den minst omtyckta av de sex huvudkaraktärerna.

Refererar till serien i verkliga livet

Även om Ross inte är den karaktär som är populärast eller mest omtyckt verkar det ändå finnas en uppskattning för den roll han spelar i serien.

Hanna Enlund berättar om ett av sina favoritavsnitt (“The One with the Cop”, säsong 5, avsnitt 16) där några av vännerna försöker hjälpa Ross bära upp en soffa till hans lägenhet. Det går inte så bra och soffan fastnar i trappuppgången, vilket får Ross att uttrycka det ikoniska “Pivot!”, då han försöker styra gänget rätt och få soffan att röra på sig.

– Det är kanske inte superroligt att soffan fastnar, men det finns så mycket liksom runt det hela när dom andra då ska försöka hjälpa till. Jag ser framför mig Rachel och hon har väldigt roligt kroppsspråk i sådana situationer tycker jag. Och den bara eskalerar vartefter den där situationen, säger hon.

Just detta avsnitt har även på ett sätt tagit in sig i Hanna Enlunds verkliga liv.

– När vi flyttade senast hamnade vi själva i en situation där vi inte lyckades få upp soffan. Sen när jag började tänka på det där avsnittet när vi stod där med den där tunga soffan och den gick liksom inte fram och inte bak så började man ju skratta och förlorade all kraft. Det blir ju så när man har sett på så många avsnitt så många gånger att det blir att man ofta kan referera till Vänner i sitt eget liv, förklarar hon.

Även Linnéa Holmberg upplever att de saker som sker i Vänner och sättet de talar och uttrycker sig är något som blir en del av hennes verkliga liv.

– Det är en del av mitt språk, hur jag pratar med min familj och med andra, det vill säga liksom citat, rörelser, händelser, saker som finns med i Vänner är en del av hur jag kommunicerar med människor, säger hon.

Bildtext Vänner har också fått kritik om att skämten i serien har toner av bland annat homofobi och transfobi. Både Holmberg och Enlund tycker att det är en viktig diskussion, men poängterar att man måste ta i beaktande hur samhället såg ut då serien kom till. Bild: NBC/Courtesy Everett Collection/All Over Press

"Kan inte kräva att en serie från 90-talet har samma värderingar som samhället idag"

Även om det mellanmänskliga i Vänner är tidlöst, finns det definitivt delar av serien som inte åldrats så bra. Många av skämten handlar om att Monica (Courteney Cox) förut var fet, andra har toner av homofobi och transfobi.

Både Linnéa Holmberg och Hanna Enlund anser att detta är en viktig diskussion, men tycker att man ändå måste ta i beaktande när serien ursprungligen gjorts och hur samhället såg ut då.

– Jag förstår att man är kritisk och det är jag själv också och det är jättebra. Men att se på en serie som är skapad på 90-talet och kräva att den ska hålla samma värderingar som finns i samhället idag så tycker jag är orättvist, säger Holmberg.

Holmberg säger att man ju ändå inte längre kan gå och ändra på serien, men att de som skapat den och medverkat i den förstås kan uttala sig om kritiken i efterhand. Samtidigt tycker hon att Vänner kanske får onödigt mycket kritik då det finns många andra serier som också har liknande skämt.

– Det som jag själv har svårt med är att det finns andra serier som kommit efter Vänner, som inte har förbättrat detta. Om man tänker på till exempel serien How I Met Your Mother, som är som en kopia av Vänner, så finns det helt lika många, om inte flera skämt om fatshaming och homofobi. Att jag tycker att man kan lära sig och göra bättre och det är många serier som inte har gjort det heller, säger hon.

Även Hanna Enlund håller med om att det är förståeligt att en serie som började sändas på 90-talet har skämt som inte överensstämmer med dagens värderingar. Hon upplever ändå inte att det stör hennes tittande i dag.

– Jag tycker inte att det stör mig, det är ju bara att man inte skrattar åt det man inte tycker är roligt. Så är det ju hursomhelst när man ser på serier.

Specialavsnittet blir äntligen av

Det har flera gånger tidigare gått rykten om att Vänner på ett eller annat sätt skulle återvända, så både Hanna Enlund och Linnéa Holmberg var något skeptiska till om det verkligen kommer ske denna gång.

I Friends: The Reunion-avsnittet återvänder alla de sex ursprungliga skådespelarna till samma studio i Burbank, Los Angeles där serien spelades in under 10 år.

Bildtext Specialavsnittet har planerats en längre tid. Både Holmberg och Enlund tycker det ska bli roligt att se vad de hittar på. Bild: HBO

Vad tänker du om att Vänner återupplivas på detta sätt? Ser du fram emot avsnittet eller är du rädd att det kommer att förstöra något?

– Jag tycker det är jätteroligt att det blir av, med tanke på att de har pratat om det så otroligt länge. Första gången jag såg det här trodde jag inte direkt på det, för man hade hört så många liknande rykten. Men sen när det blev bekräftat tyckte jag att det var roligt att det skulle bli av för den här serien är något som betyder mycket för många människor. Det är roligt att få en liten gåva till fansen, säger Linnéa Holmberg.

Hanna Enlund tycker också det ska bli kul, speciellt då man får se lite mer om arbetet kring själva serien och hur studion ser ut backstage.

– Jag är sådan som tycker jättemycket om att se på bloopers kring serier eller filmer, och liksom det där jobbet runt och bakom, sådant tilltalar mig mycket. Så på det viset blir det absolut riktigt spännande nog att se vad dom ska göra, säger hon.

Specialavsnittet Friends: The Reunion går att se på HBO Nordic den 27:e maj.