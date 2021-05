Turun Sanomats chefredaktör dömd för diskriminering – klubbevenemang ordnades i en lokal med bristande tillgänglighet

Tidningen ordnade sitt klubbevenemang på en plats som inte hade tillräckliga tillgänglighetsåtgärder. En man i eldriven rullstol kunde inte ta sig in i lokalen.

Chefredaktören för Turun Sanomat, Kari Vainio, har fått en bötesdom i Egentliga Finlands tingsrätt för diskriminering. Med 20 dagsböter leder domen till en sammanlagd summa på ungefär 2300 euro att betala för Vainio, rapporterar Yle Turku.

Dessutom är Vainio och Turun Sanomat tillsammans skyldiga att betala ett skadestånd till den svarande på 800 euro för lidandet situationen orsakat mannen.

Turun Sanomat måste också betala en 1200 euros ersättning till den svarande i enlighet med diskrimineringslagen.

Domen kan ännu överklagas.

Tillräckliga åtgärder för att ändra situationen hade inte tagits

Domen angår ett evenemang som ägde rum 2018 under namnet TS Kirja-klubi. Evenemanget ordnades på en restaurang som inte hade tillräckliga möjligheter för att ta sig in i lokalen med rullstol. En man som rörde sig med hjälp av en eldriven rullstol kunde inte ta sig in i restaurangen.

Enligt domen hade Vainio det huvudsakliga ansvaret för arrangemangen under tillfället och hade, utan godtagbara grunder, försatt målsägaren i en sämre position än andra på grund av att han sitter i rullstol. Vainio hade heller inte heller tagit tillräckliga åtgärder för att förhindra situationen fastän det möjliga problemet anmälts om på förhand.

Turun Sanomat flyttade senare klubben till Åbo stadsteater, var tillgängligheten är bättre.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden hade redan i ett beslut från februari 2019 fastställt att den rullstolsburna mannen diskriminerats och hade hotat med en bot på 5000 euro om verksamheten fortsatte på samma vis.

