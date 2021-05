Vega ❤️ 80-talet – vi vill höra dina minnen och favoritlåtar från 1980-talet

Walking on sunshine, Take on me, Kär och galen, Footloose, Wake me up before you gogo, Hungry like the wolf...och hundratalet till! De gigantiska pophittarna från 1980-talet tar inte slut i första taget. I Yle Vega på onsdag 2 juni spelar Peter Fahllund och Jukka Isojoki massor av dem!

I Yle Vegas specialkväll fokuserar vi den här gången på popmusiken från 1980-talet, och minnena som kommer med den!

Vi bjuder på inslag och intervjuer med folk som var med då det begav sig, både artister och andra profiler. Det kommer att handla om kläder och om samhällsklimatet som rådde i förhållande till musiken.

Men främst kommer vi att ägna oss åt popmusiken och minnena kring den. Vi vill gärna ha din input! Klicka här för att skriva in dina minnen till en specifik låt som betytt mycket för dig!

Vi räknar också ner en topplista i sista timmen, så rösta på din egen speciella favorit ur listan här under. Och har du en egen låt som inte finns med, så skriver du in den i rutan. Du kan rösta fram till 31 maj.

Häng med Peter Fahllund och Jukka Isojoki på Vegas 80-talspopkväll den 2 juni med start klockan 17.30. Vi utlovar monsterhits – All night long, som Lionel Ritchie skulle ha sagt!

Saknas något på listan? Skriv in vilken låt du skulle vilja kunna rösta på!