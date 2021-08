Datasäkerhetsexperten Benjamin Särkkä: Om jag hittar privata bilder i någons dator behöver jag inte titta på dem

Brottsling i svart luvtröja som sprider känslig information på nätet. Den typen av fördomar är vardag för en hacker. Benjamin Särkkä sommarpatar om sitt viktiga uppdrag: att göra världen lite säkrare.

Trots sin kunskap och förmåga att ställa till med skada har Benjamin valt att jobba för det goda. Som expert på datasäkerhet, som hacker, kunde Benjamin Särkkä och hans kolleger göra så mycket skada.

– Vi kan till exempel kontrollera vattenreningsverk, husteknik och kärnkraftverk. Jag skulle kunna få produktionen i stora företag att stanna upp, eller göra så att individer förlorar kontrollen över sina digitala liv.

I sitt sommarprat talar Benjamin Särkkä om hur han använt sina datakunskaper till att bråka med lärare och hur han använder sig av den kunskapen idag.

Efter en resa till Las Vegas och världens största evenemang för hackers, Defcon, bestämde sig Benjamin att arrangera ett liknande evenemang i Finland. Det fanns en efterfrågan bland hackers på en mötesplats. Och det kändes viktigt att sprida kunskap om datasäkerhet.

Resultatet blev Disobey – en årligen återkommande festival för datasäkerhetsentusiaster.

Redan under den första festivalen, år 2016, låg fokus på etik och moral. Både som arrangör av Disobey och i sitt jobb som chef för datasäkerheten på ett stort företag, försöker Benjamin uppmuntra andra att följa en rad regler.

– Ta kontroll över dina val, låt inte rädslan styra dig. Skapa, forma och utveckla det som redan existerar. Hitta din egen väg och uppmuntra andra att hitta sin.

Bildtext Nervös, men lycklig. Benjamin Särkkä håller öppningstalet under det första hacker-evenemanget Disobey, 2016. Bild: Privat/Lennart Takanen, grafik: Yle/Jussi Pernaa

Respektera det privata

På Disobey är det viktigt att dela med sig av kunskapen, att inse att alla är barn i början.

Till Benjamins arbetsuppgifter hör att kontrollera att anställdas arbetsdatorer inte är utsatta för säkerhetshot. Då och då stöter han på mer eller mindre privata bilder.

– En personlig bild eller video har inget med datorns säkerhet att göra. Arbetsgivaren behöver inte veta och jag behöver inte titta.

Benjamin understryker att jobbet handlar om att tjäna och skydda samhället. Att han inte är någon brottsling. Att allt handlar om integritet.

– Om du inte har integritet har inget någon betydelse. Vi hackers får aldrig vara skitstövlar. Empati är inte svaghet, tvärtom.

En hacker skapar någonting underbart

De illvilliga ryktena om att en hacker per automatik är en ljusskygg person med onda avsikter vill Benjamin slå hål på med ett citat av Tim Berners-Lee – skaparen av world wide webb och en av hans förebilder:

”En hacker är en kreativ person som skapar någonting underbart”

Bildtext Pandemin stoppade Disobey 2021, men nästa år är evenemanget tillbaka. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa

Benjamin bjuder på ett par konkreta tips på hur du kan skydda din dator:

1. Slarva inte med uppdateringar och bekräfta din identitet på nätet med flera komponenter, t.ex. både lösenord och sms kod.

2. Öppna inte dokument eller länkar du inte känner igen eller litar på.

I sitt sommarprat berättar Benjamin om sitt liv som hacker. Om när han mitt i natten fick i uppdrag att reparera internet i Sverige och om när han för att testa datasäkerheten på Yle hackade en programledares dator.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet finns tillgängligt i ett år.

Den musikfria podcasten finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

