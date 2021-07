Smyckesexperten Ulla Tillander-Godenhielm: Jag svalde en hel näve med rubiner och safirer i tron att det var karameller

Hennes släkt har varit juvelerare i flera generationer. Redan som två-åring drogs hon till pappa Herberts arbetsbord och svalde en hel näve med ädelstenar i tron att det var karameller. I dag sommarpratar hon om smycken och smyckeshistoria.

Ulla Tillander-Godenhielm drömde i sin ungdom om att studera konsthistoria. Istället blev det Hanken, för att kunna ta över det anrika familjeföretaget.

Många år senare, då Ulla var i 50-årsåldern, öppnade sig äntligen en möjlighet att börja studera konsthistoria vid sidan av arbetet. Ungefär 20 år senare doktorerade Ulla och i dag gästföreläser hon om smyckeshistoria på universitet utomlands och ger ut böcker på löpande band.

I dag sommarpratar Ulla Tillander-Godenhielm om hur det är att födas in i ett släktföretag. Och om sin stora fascination för smycken och de historier som varje smycke bär.

Ulla Tillander-Godenhielm föddes in i en kedja av juvelerare. Familjeföretaget grundades av hennes farfarsfar i Sankt Petersburg på 1860-talet. Företaget övertogs av Ullas farfar, far och småningom av henne själv.

– Vi barn blev tidigt medvetna om den yrkesstolthet och de traditioner som genomsyrade familjen Tillander. Vårt yrke var juvelerarens och det skulle vi värna om, säger Ulla.

Svalde en näve rubiner och safirer

Redan tidigt i livet drogs Ulla till pappa Herberts arbetsbord.

– Skimrande diamanter och rubiner, safirer och smaragder lockade förstås en liten flicka..

Och en gång när pappa för en kort stund vände ryggen till tog hon en hel näve ädelstenar från bordet.

– Det var små söta burmarubiner och kashmirsafirer och jag trodde förstås att det var karameller. Så jag stoppade dem i munnen och svalde dem!

Bildtext Ulla som två-åring, tecknad av formgivaren Oskar Pihl som i många år jobbade på familjeföretaget. Han var bror till den världsberömda Alma Pihl, som Ulla talar om i sitt sommarprat. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa

En förmögenhet gick upp i rök?

Ulla minns fortfarande uppståndelsen som följde.

– Mina föräldrar var förstås oroliga över att de små dyrgriparna skulle göra mig illa.

Men också företagarens oro spökade i bakgrunden.

– Visst förstår jag juvelerarens oro att en hel förmögenhet gått upp i rök. Lättnaden var stor dagen därpå då samtliga ädelstenar återfanns i min potta, ler Ulla.

Bildtext Ulla tillsammans med pappa Herbert Tillander på presidents självständighetsbal år 1980. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa

I dagens sommarprat berättar Ulla bland annat om när hon flög hem med den världsberömda Sancy-diamanten i sitt handbagage, en diamant som bland annat burits av Marie-Antoinette.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet finns tillgängligt i ett år.

Den musikfria podcasten finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

MUSIKLISTA

The Searchers: Sweets For My Sweet

Sven-Bertil Taube: Så skimrande var aldrig havet

Edith Piaf: La Vie En Rose

Åbo Stadsorkester, dir. Jorma Panula: Oskar Merikanto/Valse Lente, Op. 33

The Beatles: Please Please Me

Shirley Bassey: Goldfinger

Joan Baez: Diamonds And Rust

Louis Armstrong: What A Wonderful World