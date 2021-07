Olof Schybergson, digital innovatör: Många längtar efter en digital avstängningsknapp

Framtid och osäkerhet. Skrämmande? Inte för Olof Schybergson. För honom är det här en spännande tid för innovation och förändring. I sitt sommarprat berättar han om sitt yrke som digital designer och uppmuntrar oss att ta risker, kanske till och med lite ”dumma” beslut.

När dotcom-bubblan briserade kring millennieskiftet och ett stort antal företag inom IT-branschen gick i konkurs, reagerade Olof Schybergson inte med rädsla, utan med nyfikenhet. Tillsammans med några kollegor grundade han Fjord, ett konsultbolag med fokus på digital design och innovation.

År 2001 var det ett stort riskprojekt.

– Ingen ville köpa ”innovation” och ”digitalt” var nästan en svordom i företagsvärlden.

Olof Schybergson sommarpratar från sitt hem i London om att ta risker och våga utmana etablerade ”sanningar”.

Riskprojektet Fjord har etablerat sig internationellt och är i dag en del av en stor koncern med kontor i 40 städer över hela världen.

Olof Schybergson har tänkt mycket på vad människor kräver av företag. I sitt sommarprat listar han tre faktorer som han tror kommer ligga till grund för framtidens framgångskoncept.

1) Aktivt samarbete mellan företag och kunder

Det senaste årtiondet har företag investerat stort i “digital förändring” med målsättningen att öka den egna effektiviteten.

– Nu är det dags att fokusera på “mänsklig förändring”, att hjälpa människor att uppnå sina målsättningar och leva bättre, lyckligare, tryggare och mer produktiva liv.

I praktiken innebär det här att företagens förhållande till kunderna mer kommer att handla om ett samarbete och mindre om enbart pengatransaktioner.

Bildtext Olof Schybergson på en konferens där lokalen designats till en djungel. Bild: Privat/Kristen Nagel, grafik: Yle/Jussi Pernaa

2) Den osynliga assistentens tid

Informationsflödet är enormt. Många längtar efter en digital avstängningsknapp som kunde göra vissa saker osynliga för dem.

– Företag borde sluta tränga sig på och istället smidigare anpassa sig till våra liv. Det finns ett värde i att göra delar av kundupplevelsen osynlig – särskilt om det betyder att tidskrävande eller oönskade upplevelser automatiseras och försvinner.

3) Vikten av ansvarstagande aktörer

Företag måste förutse konsekvenserna av de nya tjänster och lösningar de erbjuder. Kraven på ekologisk och social hållbarhet kommer bara att öka i framtiden, så företag gör bäst i att satsa på det här området, eftersom det helt klart kommer att påverka kundernas val och beslut.

Bildtext Med sönerna Inigo och Emery i den tidigare hemstaden. Fjords första internationella kontor startades faktiskt i Helsingfors. Bild: Privat/Iñaki Amate, grafik: Yle/Jussi Pernaa

– Att förbättra människors livskvalitet är ändå inte lika lätt som att bara ge dem vad de vill ha när de vill ha det. Det är knepigt. Men viktigt. Det handlar om att hjälpa människor till mer hållbara och empatiska beteenden.

I sitt sommarprat bjuder Olof Schybergson på en rad framtidsspaningar och förklarar också varför det ibland är bra att våga ta risker, kanske till och med lite ”dumma” beslut.

MUSIKLISTA

The Undertones: Here Comes the Summer

Cornelis Vreeswijk: Farfars halmhatt

JAY Z och Alicia Keys: Empire State of Mind

Outkast: Dracula´s Wedding

George Michael: Faith

The Lemonheads: Mrs. Robinson

Massive Attack: Paradise Circus