Regissören Jakob Höglund: Jag tackade nej till att gå i finskspråkigt dagis – och fick istället lära mig språket 30 år senare

Hans mamma ville sätta honom i finskspråkigt dagis då han var fem år gammal. Han tackade vänligt men bestämt nej och förblev enspråkigt svensk. Tills han 30 år senare vågade tacka ja till att regissera på finska.

Lilla Teaterns konstnärliga ledare, regissören Jakob Höglund flyttade till Stockholm efter studierna vid Teaterhögskolan, bland annat för att hans finska var så usel. En och annan gång ångrade han att han tackade nej till att gå i finskspråkigt dagis i barndomens Jakobstad.

Han inledde sitt språkbad först 30 år senare, då han erbjöds möjligheten att regissera på finska, och vågade tacka ja. Det ledde till fler och fler jobb på finska och just nu regisserar han storsatsningen Så som i himmelen på Finlands största teater, Helsingfors stadsteater.

Teaterchefen Jakob Höglund om att kämpa med men till slut landa i tvåspråkighet Teaterchefen Jakob Höglund om att kämpa med men till slut landa i tvåspråkighet - Spela upp på Arenan

Jakob Höglund växte upp i en enspråkigt svensk familj i Jakobstad. När han var fem år gammal tyckte hans mamma att sonen borde lära sig landets andra nationalspråk och undrade om han ville gå i finskspråkigt dagis.

Bildtext Som barn spelade Jakob violin. Men hans föräldrar såg att han inte trivdes, så de anmälde honom till en dansskola istället. Och där såddes fröet till hans framgångsrika karriär. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa

– Jag funderade ett ögonblick och tackade sedan vänligt men bestämt nej, i likhet med de flesta andra svenskspråkiga Jeppisbarn. Och gick sen tillbaka till tv-rummet för att se klart dagens avsnitt av Björnes magasin i Sveriges TV, minns Jakob.

Vågade tacka ja till att regissera på finska

30 år senare fick han frågan igen. Inte om han ville gå i finskspråkigt dagis, men om han ville regissera på finska.

– Den gången tackade jag ja. Jag inledde mitt språkbad och landade i mitt eget hemlands rika tvåspråkiga kultur. Bättre sent än aldrig!

Bildtext Jakobs allra första regi - Pinocchio på Wasa Teater 2010. Simon Häger som gjorde huvudrollen skadade sig på genrepet och regissören Jakob fick hoppa in och spela Pinocchio. Bild: Janne Ericsson-Lindroos/Wasa Teater, grafik: Yle/Jussi Pernaa

Han flyttade hem från Stockholm, där han bodde i tio år efter avslutade studier.

– Jag har sedan dess fått regissera både på svenska och finska och i dag är jag konstnärlig ledare för en scen på en tvåspråkig teater, Lilla Teatern som är en del av finskspråkiga Helsingfors stadsteater.

Tungt pandemiår för teaterbranschen

Jakob Höglund tillträdde som konstnärlig ledare bara några månader innan pandemin slog till. Det första året har inte varit lätt.

– Det har mest bestått av krismöten på distans och kreativt tänkande kring produktioner och tidtabeller och föreställningsscheman som hela tiden fått göras om.

Föreställning efter föreställning har ställts in.

– När allt bröt ut i mars 2020 hoppades och trodde jag att det skulle vara över efter en vecka eller två.

Bildtext Just nu regisserar Jakob den finska urpremiären av svenska musikalen Så som i himmelen. Niin kuin taivaassa har premiär på Helsingfors stadsteater i augusti 2021. Bild: Henriikka Koskenniemi, grafik: Yle/Jussi Pernaa

Snabbt insåg Jakob ändå att pandemitiden skulle bli mycket längre än så.

– Men att vi ännu i dag, nästan ett och halvt år senare skulle känna av pandemin, det trodde jag aldrig.

Jakob Höglund fyllde 40 år i våras men kunde inte fira på grund av alla restriktioner. I dag ställer han därför till med försenad 40-årsfest i sitt sommarprat – och du är välkommen. Han hälsar att han själv håller alla talen och gissar att han säkert blir nostalgisk och minns avgörande stunder under karriären. Och ungdomsåren i Jakobstad, då han var den enda dansande killen i stan.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet finns tillgängligt i ett år.

Den musikfria podcasten finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

MUSIKLISTA

Vasas flora och fauna: Om jag nånsin far till Jakobstad igen

Robyn: Hang With Me

Tuva B Larsen & Malena Ernman: En sång till livet

Ultra Bra: Sinä lähdit pois

Matthew James Thomas: Corner Of The Sky

Gertrud Stenung: Mitt enda liv

Ane Brun: One Last Try

Damien Rice: The Blower’s Daughter