Fotbollsdomaren och läraren Lina Lehtovaara: Jag blir både arg och ledsen av skrikande fotbollsföräldrar och tränare

Hon har dömt fotbollsmatcher i EM och Champions League – och nu är siktet inställt på VM 2023. Vid sidan av det har hon dömt i damligan, herrarnas division 1 och 2 samt otaliga juniormatcher. I sitt sommarprat är hon mycket kritisk mot föräldrar och tränare som står vid sidan av planen och skriker osakligheter till barnen som spelar match och samtidigt också ropar glåpord till de oerfarna domarna som dömer sina första matcher.

Lina Lehtovaara älskade fotboll redan som liten flicka hemma i Karleby. Men när hon var 17 år gammal bytte hon spelskjortan mot en domarskjorta och insåg småningom att hon hittat sin stora passion.

I dag är hon en av världens bästa kvinnliga fotbollsdomare, med siktet inställt på fotbolls-VM i Australien och Nya Zeeland år 2023.

Elitdomare är elitidrottare och som 40-plussare tänker Lina vara i sitt livs bästa skick. Nu fortsätter den stenhårda satsningen och heltidsjobbet som klasslärare i Pargas byts ut mot jobb som resurslärare och färre undervisningstimmar.

Enligt fotbollsdomaren Lina Lehtovaara är alla matcher lika viktiga, oberoende av serie eller division.

– Det spelar ingen roll om jag dömer i Champions League, en match i division fem i Nagu eller en juniormatch hemma i Pargas – jag måste alltid vara förberedd och ta matchen på största allvar, säger Lina.

– Framför allt för spelarnas skull, men också för min egen skull. Jag kan bara utvecklas och bli en bättre domare om jag inser att varje match är en möjlighet till framsteg.

Bildtext Redan som liten flicka älskade hon fotboll. Ofta på fredagskvällarna spelade hon match med lillebror Gustav och storebror Magnus. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa

Unga oerfarna domare måste få göra fel

Lina blev fotbollsdomare som 17-åring och minns de första nervösa juniormatcherna hon skulle döma.

– Allt var nytt och jag hade fullt sjå att bara hålla koll på hur man skulle visa inkast eller peka på hörna och hur man skulle agera om man mot förmodan vågat döma straff.

Bildtext Ett av Linas allra mäktigaste fotbollsminnen, då hon var huvuddomare under en match mellan Sverige och Tyskland på en fullsatt Friends Arena i Stockholm år 2019. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa

De skrikande juniortränarna och fotbollsföräldrarna gjorde inte det lättare.

– Dom stod runt planen och ropade som galningar – och jag var nära att kasta in handduken flera gånger. Det måste finnas utrymme för en ny, oerfaren domare att göra fel och lära sig av sina misstag. Det handlar ju ändå inte om en VM- eller OS-final när vi pratar juniorfotboll!

Skrikande föräldrar gör henne arg och ledsen

Men Lina fortsatte trots allt sin domarbana och fick mera erfarenhet och skinn på näsan. I dag står hon absolut ut med lite skrik – för egen del. Men hon lider med unga oerfarna domarflickor- och pojkar. Och inte minst med barnen som spelar match.

– Som fotbollsdomare har jag hört och sett en hel del på fotbollsplanen. Eller rättare sagt det som sker just utanför planen, där vuxna människor skriker osakligheter till små barn.

Lina suckar uppgivet.

– Det är sorgligt. Det är ynkligt. Och det gör mig både ledsen och arg.

Bildtext Lina har varit fotbollsdomare sedan hon fyllde 17. Nu som 40-plussare tänker hon vara i sitt livs bästa form - för att kvala in som domare i VM 2023. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa

Visa respekt för barnen

Till vardags jobbar Lina som klasslärare vid Kirjala skola i Pargas. Också som pedagog är hon mycket kritisk till föräldrars och tränares agerande utanför fotbollsplanen.

– Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är med uppmuntran istället för skäll och glåpord. Visa respekt för egna och andras barn!

I dag sommarpratar Lina Lehtovaara om sin stora passion för fotboll och för domarverksamheten. Och om den stenhårda satsningen som förhoppningsvis ska ta henne till fotbolls-VM år 2023.

MUSIKLISTA

Royal Philharmonic Orchestra: Tony Britten/The Official UEFA Champions League Anthem

Tomas Ledin: En del av mitt hjärta

Newkid: Du måste finnas

Erin: Vapaa

Tommy Nilsson: Öppna din dörr

Martin Garrex feat Bono & The Edge: We Are The People

Will Ferrell & My Marianne: Husavik (My hometown)

Vesala: Tulkoon mitä vaan