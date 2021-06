Artisten Joel Rönn: Ja va fejt, ja va itt bra på na sport å itt naan åv flickorna tyckt att ja så bra ut

Från skitunge på stan till succé med Guds plan. I sitt sommarprat berättar Joel Rönn om hur hans rappa käft blev hans räddning – och yrke.

Som Seesar XL har han gjort sig känd som Svenskfinlands nya rap-kung. År 2018 kom debutsingeln ”Guds plan” och sedan dess har har han både släppt album och blivit programledare på Yle X3M.

Det är lätt att tro att Seesar XL, eller Joel Rönn som han heter i passet, är Mr. Självförtroende, men skenet bedrar.

– Jantelagen är otroligt närvarande i mitt liv och i skrivande stund funderar jag över varför jag ska ha ett sommarprat. Vem bryr sig om anekdoter från en 25-årig Nyykaabipojk som leker artist?





Som yngst av tre syskon blev Joel Rönn van att käftas emot. Han vägrade ta skit och lärde sig att alltid ha svar på tal.

– Jag fattade att jag måste vara rolig, rapp i käften och alltid ha en comeback redo ifall någon jävlas.

Va itt så överdrivit övervikti men mobbare e itt känd fö ti ha översikt så ja blejv vikti mee ti vis att den här fejt översittar-röven e vikti ― Citat ur rappen som Joel skrivit för sitt sommarprat

Målet var att få respekt, men i sin vilja att bli omtyckt, gick det ibland för långt.

– Jag blev ett skolexempel och retade folk av rädsla för att själv bli retad.

– Ja va fejt, ja va itt bra på na sport å itt naan åv flickorna tyckt att ja så bra ut.

Bildtext Nykarlebys gåva till hiphopscenen. Bild: Oliver Fellman, grafik: Yle/Jussi Pernaa

Lever på kicken att stå i centrum

Joel tydde sig till musiken. Vartefter han lärde sig spela trummor och började uppträda, fick han både respekt och kompisar.

Han fick stå i centrum, känna sig populär.

– Den här kicken är någonting jag aldrig slutat jaga. Även i vuxen ålder tror jag det är den här jakten som får mig att stiga upp ur sängen på morgonen.

Egot fixade inte bandlivet

Att spela i band, höra till ett gäng, var viktigt, men för en bekräftelsetörstande ung individ, var det frustrerande att det var en annan bandmedlem som fick mest uppmärksamhet.

– Mitt ego klarade inte av det – att det var Arne som var virtuosen som alla snackade om. Jag ville själv stå i centrum och få all uppmärksamhet.

Bara fö en sekund så vill ja känn me kung

Vill aldri känn me lugn eller att förnufti e sund

Naturlit geni - dömd ti må skit

Tyvärr om ja vill skin måst ja sats på musik

Liivi er en Bitch ― Citat ur Seesar XL:s låt Liivi er en Bitch

Hittade hem med hjälp av Eminem

Genom artister som Rage Against the Machine och Limp Bizkit fick han upp ögonen för rap-musik. Och när han som 15-åring såg filmen 8 mile med Eminem i huvudrollen hade Joel, som var känd för att vara rapp i käften, hittat hem.

Bildtext I rampljuset trivs han allra bäst. Bild: Niclas Glasberg, grafik: Yle/Jussi Pernaa

– Jag har alltid varit lättpåverkad. Även i vuxen ålder är jag killen som far och köper ett schackbräde efter att ha kollat Queens Gambit på Netflix.

– Scenerna i 8 Mile då Eminem sitter på bussen och lyssnar på hiphop och skriver rhymes på ett fullklottrat papper. Slutscenen då han burnar skiten ur sin motståndare i rap-battlen. Det här talade till mig som ingenting annat lyckats med tidigare. Det där vill jag göra!

