Lejonen slog Lettland i förlängningsdrama – Anton Lundell matchhjälte igen: ”Bugar inte för någon”

Den satt hårt åt – men visst blev det en fjärde seger på raken för Finland i ishockey-VM. Lettland lyckades forcera fram en förlängning, men där tog Anton Lundell vara på matchens sista läge.

Fyra sekunder kvar av förlängningen. Niko Ojamäki hade kommit oerhört nära att sätta in segermålet redan tidigare under den fem minuter långa bonusperioden – men klarade inte av att klämma in pucken.

Anton Lundell behövde bara ett läge. Olli Määttä passade fram centern, som kyligt fintade sig förbi Lettlands målvakt Janis Kalnins och fixade segern.

– En riktigt jämn match. Man såg på dem att det handlade om liv eller död. Vi var ändå sega och lyckades hålla oss med i matchen. Gårdagens sena match kändes fortfarande i benen, säger Lundell i C Mores tv-intervju efteråt.

För Lettlands del var det viktiga poäng som stod på spel i matchen. Värdnationen jagar fortfarande sin kvartsfinalsbiljett, och inledningsvis såg laget inte ut att klara av att utmana Lejonen på allvar.

Saku Mäenalanen såg till att styra in 1–0 efter bara tre minuter med sitt knä och Finland styrde matchen bäst de ville. Men det vände snabbt.

Tony Sund drog på sig en utvisning halvvägs in i den första perioden och efter det tog Lettland över matchbilden totalt. Kvitteringen kom med drygt en minut kvar av period ett då Martin Dzierkals tog vara på en köttmur framför den finska kassen och satte in pucken bakom Harri Säteri.

Fortsatt dominans av Lettland

Jukka Jalonen klarade inte av att väcka de finländska spelarna i periodpausen och Lettland dominerade den första halvan av period två fullständigt – men utan utdelning. Istället var det Lejonen som slog till igen då Iiro Pakarinen med fem minuter kvar av perioden styrde in Ville Pokkas skott.

2–1 räckte mot Tyskland – men inte mot Lettland.

Efter en rätt stark inledning på den tredje perioden släppte Lejonen på trycket och letterna tackade och tog emot. En oerhört stark sekvens mot slutet av tredje ledde till att Dzierkals kunde sätta in sitt andra mål för matchen.

Förlängningen blev sedan minst lika svängig som resten av matchen – men till slut var det Vårt land som löd i hallen i Riga. Och att det var just Lundell som steg fram igen kommer inte som en överraskning för någon i laget.

– Han har varit grym för oss med sina viktiga mål. Det är kul att följa med honom på isen. Han ser verkligen inte ut som en 19-åring. Jag minns att det snackades om honom redan då jag spelade i HIFK, då var han visst B-junior. Han bugar inte för någon utan tar hand om pucken och för spelet dit han vill, säger Oliwer Kaski på presskonferensen.

– Det är lätt att spela i samma kedja som honom och Arttu Ruotsalainen. De håller så hög nivå och är så bra med puck att jag bara behöver se till att jag är ledig och kan vänta på pucken, kompar Niko Ojamäki.

Finlands VM fortsätter på tisdag med gruppspelets sista match mot Kanada.

Pressat Sverige grep halmstrået

Sverige har gått till slutspel varje gång sedan systemet infördes 1992, men i årets turnering är man verkligen illa ute. Laget behövde besegra Slovakien annars skulle kvartsfinalchansen gå upp i rök.

Och det lyckades man med men lätt var det inte.

Sverige hamnade i underläge i slutet av första perioden men kvitterade genom NHL-förstärkningen Marcus Sörensen halvvägs in i matchen.

De svenska spelarna fick lite extra energi av kvitteringen men mattades snabbt av igen. I slutet av andra perioden var det i stället målvakten Adam Reideborn som höll laget med i matchen med flera svettiga räddningar.

I tredje perioden hade Sverige ett litet övertag och fick också utdelning. Victor Olofsson tryckte in 2–1 i numerärt överläge då drygt åtta minuter återstod av matchen. I slutsekunderna punkterade sedan Isac Lundeström matchen då han satte 3–1 i tom bur.

– Fantastiskt skönt att vinna. Det var en tajt match där jobbade oss in i andra perioden, säger Victor Olofsson till SVT.

Även om Sverige nu tog tre poäng så är laget fortfarande i ett prekärt läge. Man måste även besegra Ryssland på måndag.

– Det blir en tuff match mot ett av de bättre lagen i gruppen. Vi har fortfarande chans att gå vidare och vi kommer att vara väldigt taggade, säger Olofsson.