Lejonanalysen: Seg, segare, Lejonen – att kunna vända matchen mot Lettland till seger var oerhört starkt

Det såg sundvis brutalt dåligt ut. Men ändå var det Finland som gick segrande ur dusten mot värdnationen Lettland med 3–2 efter förlängning. Det är ett glädjande formbesked, skriver Mattias Simonsen.

Helhetsintrycket: Slarvigt, såsigt men tillräckligt bra

Det enda som spelar någon roll är att Finland vann den här matchen. I och med att Lejonen säkrade sin plats i kvartsfinalen redan i går var både dagens match mot Lettland och tisdagens match mot Kanada förberedande för just den.

Efter matchen konstaterade både Jukka Jalonen och Anton Lundell att den sena matchen mot Tyskland fortfarande kändes i kroppen, vilket syntes rätt tydligt i framför allt slutet på den första och början på den andra perioden.

Då höll det nämligen på att gå riktigt snett. Lettland stod för en grymt imponerande insats med sitt snabba, framfusiga och rätlinjiga spel, men lyckades endast sätta in ett mål.

En orsak bakom den lettiska dominansen är att det inte bara var kropparna som var degiga i den finländska truppen. Det mentala verkade inte heller sitta på rätt plats.

De finländska spelarna stod gång på gång igen för oerhört slarviga passningar i uppspelet och Lettlands omställningar var livsfarliga.

Efteråt konstaterade Jalonen att spelarna måste bli bättre på att inse att spelet inte alltid rullar på som vanligt och då måste man helt enkelt skippa finessen och spela ”abrupt”.

Men till slut var det ändå ett klassavslut av Anton Lundell som avgjorde matchen med fyra sekunder kvar.

Avgörandet: Toppspelarna

Lettlands KHL-spelare i all ära, men avsluten som letterna satte på mål höll inte så där galet hög nivå. Lettlands forwards prickade för det mesta Harri Säteri med sina skott. Den blåvita keepern var på hugget och släppte inte allt för många farliga returer.

I förlängningen var det Olli Määttä och Anton Lundell som fixade segern.

Man kan i och för sig fråga sig varför det inte var Lundell, Määttä och Arttu Ruotsalainen – som ändå är de i särklass mest spelskickliga spelarna i truppen – som fick starta i förlängningen, men Jalonen kanske räknade med att ”Lunkka” skulle avgöra i slutsekunderna.

Underhållningsvärdet: 8/10

Det är ju alltid kul med svängiga matcher, men Lejonen skulle gärna ha fått skära ner på antalet slarviga passningar.

Men, det ska sägas, ifall de inte skulle ha slarvat så mycket skulle Lettland antagligen inte ha kommit med i matchen så bra som de gjorde och det höjde ju på underhållningsvädet, så.

Snackisen: Vem kommer Finland att möta i kvarten?

En match återstår av gruppspelet. Finland kommer att sluta etta eller tvåa. Förstaplatsen kan säkras redan i morgon ifall Tyskland skulle slå USA.

Oftast innebär det att man redan nu kan börja spekulera om vem Finland kommer att möta i kvartsfinalen på torsdag. Men nu är det inte riktigt så enkelt.

Grupp A är nämligen ett rejält getingbo. Schweiz, Ryssland och Slovakien ligger alla på tolv poäng. Sverige ligger just nu fyra med nio pinnar, men ska möta Ryssland i den sista gruppspelsmatchen och Tjeckien – som spelat en match färre – är bara en poäng efter.

Det är fullständigt omöjligt att förutspå vem som kunde vara aktuell i kvartsfinalen. Stalltipset ligger på någon ur trion Sverige, Tjeckien, Slovakien – men det är helt för tidigt att slå fast något sådant. Vi får vänta och se, helt enkelt.

Utropstecknet: Skitmålen

Oj så vi har längtat efter att få se en puck studsa in via ett knä och en annan styras in av en Iiro Pakarinen som verkar uppriktigt överraskad av att ha lyckats med bedriften. Det är sådana här mål som Finland måste kunna göra och lyckades äntligen med dem igen.

Dessutom höll det på att bli ännu fler, men alla puckar studsade inte Finlands väg i den här matchen. Det viktigaste var ändå att de studsade farligt över huvudtaget – det kommer att behövas i de viktigaste matcherna.

Att Lundell sedan satte in segermålet på ett så kliniskt sätt var bara körsbäret på tårtan.

Frågetecknet: Lite väl lättpressat

Det var ärligt talat en njutning att följa med sättet som Lettland vände upp till anfall från egen zon. Pucken rörde på sig snabbt, backarnas skridskor verkade glida i rätt riktning hela tiden och vips var pucken på väg in över offensiv blå.

Finlands backar var däremot rejält illa ute mot den lettiska forechecken. Jo, visst, det var trötta ben efter Tysklandsmatchen. Men Oliwer Kaski lyfte efter matchen upp att Lettland verkade ha scoutat dem noga.

– Vi kunde inte röra på pucken på samma sätt som vi hunnit bli vana vid, sa han på presskonferensen.

Det behöver inte bli ett problem – Jalonen underströk också att det fortfarande finns saker som Lejonen måste jobba på. Variation i uppspelet är garanterat en av dem.

Lejonkungarna:

Tre stjärnor: Anton Lundell

Sätter man in ett segermål i matchens fjärde sista sekund så är man självskriven lejonkung nummer ett. Dessutom var Lundell tillsammans med Arttu Ruotsalainen och Niko Ojamäki vassa i anfallet genom hela matchen.

Två stjärnor: Niko Ojamäki

Ojamäki konstaterade själv efter matchen att det är en njutning att spela med så skickliga lirare som Lundell och Ruotsalainen. Men då Jalonen vaskade om i kedjorna i andra för att försöka väcka laget stod Ojamäki ut vem han än matchades med.

En riktig energiknippe i en match där många spelare verkligen såg slitna ut.

En stjärna: Iiro Pakarinen

En annan arbetshäst som verkligen inte såg ut att ha spelat en match ett dygn tidigare. Belönades dessutom för slitet med ett mål. Orkade framför allt forechecka aktivt då Finland behövde det som mest.

Fortsättningen: Generalrepetition mot tufft motstånd

Jalonen konstaterade direkt att matchen mot Kanada kommer att vara genrep inför kvarten. Finlands plats i slutspelet är säkrat – Kanadas långt ifrån det.

Lönnlöven kommer in i matchen med kniven mot strupen och trots att de inlett turneringen milt sagt blygsamt kommer de att bjuda på en tuff utmaning.

Vi ska ändå minnas att det här är ett lag som inte hade tränat ihop egentligen alls innan turneringen körde igång. Matchen spelas på tisdag klockan 12.15.