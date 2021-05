Coronaviruset i Österbotten – 31.5

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Färre vaccindoser än väntat till Korsholm och Vörå

Korsholm och Vörå fick färre vaccindoser än beräknat under slutet av maj, meddelar man i ett kort pressmeddelande.

Tidtabellen för vaccinering kommer påverkas, så att 16-åringar och äldre kan boka tid från 11.6. Tidigare aviserade man att alla kommuninvånare 16 år eller äldre skulle kunna boka tid till vaccinering redan 1.6.

Mer information fås på Korsholms hemsida.

Ett nytt fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

I Vasa sjukvårdsdistrikt har ett nytt coronafall bekräftats det senaste dygnet och sedan pandemins början har man bekräftat totalt 2462 stycken fall.

Igår togs 87 tester.



Incidentstalet för de två senaste veckorna per 100 000 personer i distriktet ligger nu på 12 och sjukvårdsdistriktet befinner sig på epidemins basnivå.

Den här visualiseringen kräver JavaScript för att fungera.

Inga nya fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt har inga nya coronafall att rapportera från det senaste dygnet.

Man har haft endast 8 bekräftade fall under de senaste 14 dygnen, vilket ger ett incidenstal på 4,2 nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen.

Igår togs 162 tester i distriktet.