Sjöräddningssällskapet räddade 41 människors liv i fjol – stöd verksamheten via Tongåvan

Tongåvan samlar under juni månad in pengar för att över 1400 sjöräddare ska kunna vara till sjöss under sommarhalvåret. Många tillbud kunde undvikas om båtfararna kunde vara mer förutseende och inte lita för mycket på tekniken och god tur.

Då du som båtfarare får motorstopp, kör på grund eller råkar ut för något annat haveri får du kanske hjälp av en sjöräddningsbåt. Har du tänkt på att besättningen ombord på sjöräddningsbåtarna arbetar utan lön?

Att hjälpa människor i kombination med att få vara till sjöss är oftast anledningen till att de vill ha det som sitt fritidsintresse.

Sjöräddningsbåtarna finns på alla sjödistrikt i Finland, både på insjöarna och på havet.

I juni samlar Tongåvan in pengar för Finska Sjöräddningssällskapet.

Stöd verksamheten Betala in på konto FI35 1572 3000 027011 Via sms: ​​skriv LAHJOITUS10, skicka till 16155 (10€) eller skriv LAHJOITUS20 och skicka till 16155 (20€) Via Mobile Pay: använd koden 62700

Micke ger all sin fritid till sjöräddningen

Mikael "Micke" Andersén har redan sjutton års erfarenhet som sjöräddare. Han är med i Helsingfors sjöräddningsförening som har sin station i Jollas i östra Helsingfors.

Han är befälhavare på båten Rautauoma, som patrullerar och hjälper båtfarare i Helsingforsområdet.

Båten med sina 2 x 750 hk kommer upp i 39 knop och den är byggd så att den ska klara alla slag av väderlek på Östersjön.

Bildtext Micke är befälhavare på räddningsbåten Rautauoma. Bild: Yle/Camilla Kivivuori

Andersén tillbringar en stor del av sin fritid och har ofta sin familj med sig på stationen då han är i beredskap. Hans fru är också sjöräddare så förståelsen för att ägna så mycket av sin tid finns på hemmafronten.

– Det tar all min fritid och lite till, skrattar han.

I princip kan vem som helst bli sjöräddare, inga förhandskunskaper krävs. Sjöräddningssällskapet har ett eget urbildningsprogram för alla nya alla sjöräddare och avsikten är att man genast får vara med aktivt.

– Man måste kunna jobba i grupp, säger Andersén.

Hyrbåtar och vattenskotrarna sysselsätter sjöräddarna

Andersén berättar att de ifjol hade mest uppdrag någonsin på årsnivå. Uppdragen ökade markant i huvudstadsregionen.

Enligt honom är orsaken till ökningen är coronapandemin och att sjötrafiklagen ändrade och det därigenom blev lättare att hyra en båt. Dessutom ökade vattenskotrarna explosionsartat.

Bildtext Antalet vattenskotrar har ökat explosionsartat och inverkat på sjräddningsuppdragen. Bild: Johannes Erlandsson

Han säger att folk har köpt båtar som aldrig förr, precis som det sålts massor med stugor – folk vill göra nåt i hemlandet då man inte kan resa utomlands.

– Tyvärr är det stora brister i sjömanskapet och det syns som flera uppdrag hos oss, säger Andersén.

Han konstaterar att uppdragen är de samma som förr: tekniska problem och brist på sjömanskap.

Dessutom litar många för mycket på elektroniska kartor och kör på grund då man inte kan avläsa kartorna rätt.

Drygt 2100 uppdrag under fjolåret

Fjolårsstatistiken visar att Sjöräddningssällskapet räddade 41 liv från en sannolik död. På sjö- och havsområdena hade de frivilliga sjöräddarna drygt 2100 räddningsuppdrag. 4285 personer och 1847 farkoster fick hjälp i en nödsituation.

Finlands Sjöräddningssällskap är centralorganisation för 58 sjöräddningsföreningar. Alla som kommer till undsättning på Sjördäddningssällskapets båtar jobbar helt och hållet utan ersättning.

Bildtext Sjöräddarna tränar kontinuerligt på olika slags räddningsuppdrag. Bild: Yle/Stefan Härus

Det kostar att hålla verksamheten flytande: båtarna behöver underhåll, båtarna behöver bränsle och utrusning, besättningarna behöver kontinuerlig skolning.

Finaniseringen kommer till 60 procent från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral och Penningautomatföreningen. Resten kommer som donationer både från företag och privatpersoner.

Insamlingen startar i Tongåvan i Yle Vega fredagen den 4.6.2021 kl 19:22.