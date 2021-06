Kasköbördiga Abela vill peppa andra med sin nya låt: "Jag vill att folk ska få upp sitt självförtroende"

För ett år sedan utmanade Abela på Vegatoppen för första gången och nu är hon tillbaka med sin nya låt In the Summer. Under året som har gått har alla hennes spelningar skjutits upp på obestämd tid men som plåster på såren har hon mött och inspirerats av topproducenten Max Martin.

Kasköbördiga Antonia Bondén släppte sin debut-EP för ett år sedan och hon väntar ännu på att kunna fullfölja den planerade turnén som skulle ske i anslutning till den.

– Alla mina spelningar har skjutits upp men man vet ju aldrig när det kommer att bli av, så jag går bara och väntar på att få spela live igen.

Abela utmanar Vegatoppen Abela utmanar Vegatoppen - Spela upp på Arenan

Sedan några år tillbaka bor Bondén i Stockholm. En dröm som hon förverkligade efter att hon blev klar med sina studier vid Åbo Akademi. Coronapandemin har satt sin prägel på livet som musiker och hon beskriver det senaste året som märkligt, men berättar att hon har hållit sig sysselsatt.

– Jag har satsat på att skriva mycket eget och är involverad i flera olika projekt, bland annat i några projekt som går mot filmmusik. Sedan har jag också lanserat en podcast med en kompis.

Drömmen om Stockholm

“Nu kör vi, jag ska till Stockholm” berättar Bondén om beslutet att flytta till Stockholm efter att hon var klar med studierna i Åbo.

– Min plan var att flytta till Stockholm, bli musiker och skaffa hund. Fast hunden väntar jag ännu på, säger hon med ett skratt.

Hon upplever inte att konkurrensen är så hård som man kanske kunde tro att den är. Särskilt bland de som har varit med länge tycker hon att stämningen är väldigt välkomnande och inkluderande.

– Man kan säga att de som är riktigt bra ofta är ödmjuka, medan de som är på väg uppåt är mera benägna att stoppa andra.

Kontakterna tar en framåt

Men hur tar man sig in musikbranschen i Stockholm som kryllar av duktiga musiker?

– Man tar kontakt och drar i alla trådar man kan, och sen bjuder folk också med en, är Bondéns upplevelser.

Hon säger att det också är viktigt att vara öppen och att prata för att kunna knyta kontakter. Någonting som ledde henne till att hon har suttit skärm mot skärm med topproducenten och hitmakaren Max Martin.

– Han var helt otroligt ödmjuk! Man märker att han verkligen älskar musik och att han är en riktig studioråtta, beskriver Bondén deras möte.

Hon berättar att hon blev helt väldigt inspirerad av träffen och det hon bär med sig är hans svar på hennes fråga om hur han ständigt har fortsatt att utvecklas.

– Han sa att jag skulle söka mig till folk som är smartare än mig eller som inspirerar mig.

Det här är Abela Heter egentligen Antonia Bondén.

Ursprungligen från Kaskö, Österbotten.

Bor numera i Stockholm.

Utmanar på Vegatoppen med låten In the Summer.

Rock, funk och sommar

Nu är Abela aktuell med sin nya singel In the Summer. Hon beskriver låten som “funkig rock-soul”, ett sound som hon är väldigt förtjust i.

– När jag lyssnade på den första gången satt jag på tunnelbanan och jag blev helt i extas, berättar hon och fortsätter:

– Jag kände att jag verkligen börjar närma mig kärnan av vad jag vill hålla på med och vilken slags musik jag vill ge ut.

Låten innehåller inte bara inslag från flera olika musikgenrer, utan även en hel drös attityd.

– Jag vill att folk ska få upp sitt självförtroende! Och särskilt att tjejer ska kunna växa upp med känslan av att de kan bli vad de vill och att ingenting kan stoppa dem i den här mansvärlden!

