Gripen regimkritiker "erkände" i belarusisk statlig tv och prisade Lukasjenko

Roman Protasevitj greps av myndigheterna i Belarus den 23 maj sedan ett passagerarplan under mycket kontroversiella former tvingats ner i Minsk. Han har intervjuats i belarusisk tv under något som hans anhängare beskriver som tvångsliknande former.

Den belarusiska journalisten och regimkritikern Roman Protasevitj visades i dag i den statlig tv-kanalen ONT.

Han blev intervjuad under något som hans anhängare beskriver som tvångsliknande former.

- Allt som Protasevitj sa var framtvingat, rena rama propagandan och ingenting var sant.

Protasevitj, som såg ut att känna sig obekväm under videointervjun, erkände att han uppmanat folk att protestera i fjol. Han prisade också Belarus diktator Aleksandr Lukasjenko.

Roman Protasevitj har grundat och arbetat vid kanalen Nexta som hör till oppositionens medieplattform Telegram.

I belarusisk tv framställs han som extremist och terrorist.

Protasevitj greps efter att hans plan tvingades landa i Minsk.

Den 26-åriga Roman Protasevich och hans 23-åriga ryska flickvän Sofia Sapega greps den 23 maj efter att Belarus hade tvingat ner ett passagerarplan i Minsk. Planet var på väg från Aten till Vilnius.

De anklagas för att ha hjälpt till med att koordinera de demonstrationer som bröt ut efter att Lukasjenko i augusti 2020 hävdat att han segrat i ett presidentval som betraktas som riggat.

Omedelbart efter gripandet visade sig både Protasevitj och Sapega i videor där de "erkände" vad de gjort. Deras anhängare påpekade att "erkännandet" var påtvingat och helt i linje med den allmänna taktik som regimen använder sig av för att pressa sina kritiker till bekännelser.

Enligt Protasevitj föräldrar verkade det som om deras som hade blivit misshandlad.

De belarusiska myndigheterna har slagit hårt ner på oppositionella och ett stort antal civila har gripits och fängslats. En rad oppositionella ledare har flytt utomlands.

Bildtext Demonstration mot Aleksandr Lukasjenko i Viölnius 29.5.2021. Demonstranterna krävde att den belarusiska regimkritikern Roman Protasevitj friges. Bild: AFP / Lehtikuva

EU har svarat på det kontroversiella belarusiska agerandet med att förbjuda det statliga belarusiska flygbolaget Belavia att använda flygfält inom EU, och uppmanade EU-ländernas flygbolag att inte flyga i belarusiskt luftrum.

Källa: AFP, Tass