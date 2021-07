Karriärdiplomaten Stefan Lindström: Det svåraste i diplomatlivet är att säga hejdå

En lång diplomatkarriär i länder och kulturer som är främmande och spännande har lärt honom uppskatta Finland, hur vi lever och hur vårt samhälle fungerar. I dag sommarpratar diplomaten Stefan Lindström om sitt liv framför och bakom kulisserna.

Stefan Lindström lever ett liv som präglas av flyttar, de flesta till nya länder eller nya kontinenter. Vart tredje eller fjärde år förbereder han sig för en ny postering där han ska representera Finland i ett nytt land, med nya människor och utmaningar. Diplomatlivet har varit hans dröm, även om det har ett pris både för honom själv och hans familj.

Karriärdiplomaten Stefan Lindström om att representera Finland framför och bakom kulisserna Karriärdiplomaten Stefan Lindström om att representera Finland framför och bakom kulisserna - Spela upp på Arenan

Trots att livsstilen är slitsam har det kringflackande livet sina fördelar, bland annat att barnen blir kosmopoliter. Själv har han lärt sig att det är viktigt att vara hjälpsam och generös med kontakter, introduktioner, idéer och med att lyssna.

I barndomen uppfattades utomstående som ett hot

Stefan Lindström föddes i Fiskars och det första flyttlasset gick till bruksorten Pargas.

– Jag minns att vi kastade sand på barn som kom till vår strand, bara för att de talade helsingforssvenska. Livet utspelades i en bubbla.

Allt och alla utomstående uppfattades annorlunda, nästan som ett hot.

– Kanske det kunde ses som en parallell till populistpolitiken idag – eller den finska landsbygden vs den stora världen.

Nya skolan var en chock men präglade framtiden

Tio år senare flyttade familjen från lilla Pargas med en stor andel svenskspråkiga till stora, nästan helt finskspråkiga Tammerfors med en liten svenskspråkig minoritet och en liten skola.

– Det var litet av en chock att komma till en skola med en hundraårig historia, ett etablerat regelverk och traditioner. Mycket av mig formades där - respekt, värderingar, synsätt, åsikter, etik och moral. Förstod jag det då? Antagligen inte.

I Pargas hade läraren i yrkesvägledning försökt få Stefan att sluta läsa lång matematik och språk och istället satsa på att bli svetsare, eftersom sådana alltid kommer att behövas.

– I Tammerfors var inställningen helt annorlunda, där var det en självklarhet att fortsätta till gymnasiet och vidare till universitet, det fanns liksom inte något alternativ.

Bildtext “Det är inte alltid lätt att representera Finland utomlands.” I Indonesien år 2013. Bild: Privat, grafik: Yle/Clas Christiansen

Diplomatlivet är nätverkande, snarare än mystik och spioneri

Stefan Lindström hade, liksom många andra, en något gammaldags bild av diplomatlivet som något mystisk och exklusivt. Under studietiden fick han besöka en ambassad i Genève.

– Istället för gubbar i guldram, champagne och glamour var det ett vanligt kontor med vanliga tjänstemän. Ändå väcktes mitt intresse för detta mytomspunna yrke.

Efter studietiden och det första jobbet kom han in på Utrikesministeriets diplomatkurs. Första posteringen blev i Indien.

– Även om själva jobbet var intressant på alla sätt, är ändå det jag minns bäst relaterat till smaker, dofter, färger och upplevelser mitt i en fantastiskt rik historia.

Bildtext På sommarstället i Grebbestad i Sverige kopplar Stefan Lindström av med att fiska, fixa och bygga möbler av drivved. Han gillar när gammalt och slitet får ny funktion och form. Bild: Privat, grafik: Yle/Clas Christiansen

Det bästa med Indien, berättar Stefan, var ändå vänskapsbanden som knöts. Och alla människomöten.

Efter Indien blev det en postering i Los Angeles, sedan några år i Finland, sedan Indonesien och Portugal och via några år Finland igen tillbaka till Los Angeles.

En diplomat utan förtroende är ingen diplomat

Det ställs helt andra krav på dagens diplomater än tidigare. I takt med den teknologiska utvecklingen har allting blivit snabbare, mer intensivt. Det internationella samarbetet är mer mångfacetterat och sakfrågorna mer komplexa än någonsin tidigare.

– En idealisk diplomat är en lämplig kombination av sakexpert, förhandlare, kommunikationsexpert, spågubbe, präst, polis och psykolog men framför allt nätverkare.

Det finns många definitioner på diplomati och ännu fler anekdoter om diplomater.

Bildtext På Finlands självständighets hundraårsjubileumsdag stod residenset i Kalifornien redo att ta emot 300 gäster när brandkåren och polisen evakuerade hela personalen. Alla klarade sig, men bara några hundra meter bort rasade branden. Bild: EPA-EFE/JOHN CETRINO

– Inom diplomatin handlar det ändå om människor och kommunikation, om att skapa förtroende, både framför och bakom kulisserna.

Allt som sker bakom kulisserna kan inte berättas helt öppet.

– Talar man för mycket eller för tidigt, så förlorar man folks förtroende och en diplomat utan förtroende är ingen diplomat.

Teknologin underlättar kontakten med släkt och vänner

Stefan Lindström har fått lära sig att ett liv som hans är krävande inte bara för honom själv, utan också för hans familj och vänner.

– Jag tycker egentligen inte att mitt jobb som diplomat är ett yrke, det är mera som en livsstil.

Bildtext En av familjen Lindströms trygghetsfaktorer är hörnsoffan som följt med till varje ny postering. Här Stefan med lånehunden Logan som bodde med familjen i 8 månader när husse var ute och reste. Bild: Privat, grafik: Yle/Clas Christiansen

Hans yrkesval påverkar också människorna omkring honom, det är besvärligt att hålla kontakt med släkt och vänner när tidsskillnaden på olika kontinenter är stor. Sociala medier har gjort det lättare.

– Även om priset för att leva och jobba så här kan kännas högt, har jag ändå fått uppleva och jobba med saker som ganska få har möjlighet till.

Stefan Lindström sommarpratar om åren som diplomat, om möten med människor och platser som har påverkat honom. Och om den förödande skogsbranden som härjade bara några hundra meter från residenset i Los Angeles.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet finns tillgängligt i ett år.

Den musikfria podcasten finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

MUSIKLISTA

Depeche Mode: Policy of Truth

Bruce Springsteen: Dancing in the Dark

Dire Straits: On Every Street

Talk Talk: Life’s what you make it

Londonbeat: I've Been Thinking About You

Magnum Bonum: Digital Panik

Midnight Oil: Blue Sky Mine

Moby: Extreme Ways