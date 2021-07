Borgåskyttarnas pappa Paul “Murphy” Granholm: I tv-nyheterna såg jag mina söner fly undan polisen – i min bil

Paul “Murphy” Granholm är pappa till bröderna Richard och Raymond Granholm som låg bakom polisskjutningen i Borgå 2019. Nu sommarpratar han om kvällen när han fick veta att hans söner begått ett grovt brott och funderar kring hur det kunde gå så.

Det är sensommarkväll i Stockholm. Paul “Murphy” Granholm och hans fru är bjudna på middag till ett par vänner och de sitter ute i trädgården och grillar.



Plötsligt ringer Pauls telefon och eftersom det är ett finskt nummer bestämmer han sig för att svara, kanske har det hänt hans gamla mamma något?



Men det här samtalet handlar om något helt annat.

Personen i andra ändan är en journalist som vill veta om de två unga män som skjutit mot flera poliser i Finland är Pauls söner.



Nu sommarpratar Paul “Murphy” Granholm om kvällen då allt förändrades.

Vi vill uppmärksamma dig som lyssnar på att det här programmet behandlar psykisk ohälsa, och innehåller detaljerade beskrivningar som kan skapa ångest. Är du orolig för din egen eller en närståendes mentala hälsa? Här hittar du en lista på olika stödtjänster.

Natten till den 25 augusti 2019 skadades två poliser i en skottlossning på Ölstens industriområde i Borgå. Det var bröderna Granholm som låg bakom samtalet som lockade poliserna till platsen.



Efter skottlossningen flydde bröderna men greps senare efter en biljakt som gick ända till Birkaland.



När pappa Paul fick samtalet om vad som hänt vändes hela hans värld upp och ner. Han kunde inte tro att det var sant.



– Jag kollade finska nyhetssidor och såg att gärningsmännen flytt i en svenskregistrerad grön Volvo som jag omedelbart kände igen. Det var vår bil.



Fler och fler bilder kablades ut i nyheterna. Paul såg prickskyttar och en krockad bil vid sidan av vägen.

– Jag tänkte: Herregud, lever mina barn ens och vad har de gjort egentligen?

Bildtext Paul och sönerna Richard och Raymond på semester i Spanien när pojkarna var små. Bild: Privat, grafik: Yle/Jussi Pernaa

Efter ett tag gick han tillbaka till sällskapet vid middagsbordet som vid det här laget också hört om händelsen i Finland, utan att förstå vem det handlade om.

Paul tog kvällens värd Stefan åt sidan och berättade för honom. Stefan har lång erfarenhet av polisjobb och har varit en nära vän till familjen i många år.

– Han lyssnade, tyckte synd om mig och bjöd på whiskey innan vi gick tillbaka till våra fruar för att berätta för dem också. Vad kan jag säga, det blev en minst sagt annorlunda grillkväll.

Vad ska jag säga när vi ses igen?

Nu har det snart gått två år sedan dådet och Paul har fortfarande inte träffat sina söner.

De dömdes i tingsrätten till 15 års fängelse för bland annat mordförsök och avtjänar sina straff i Finland. Båda brödernas försvarsadvokater har besvärat sig till hovrätten.

Själv bor Paul och hans fru, pojkarnas mamma, i Stockholm.



Coronapandemin har satt käppar i hjulet för deras möte.



– Men en sak är säkert, vi lämnar aldrig våra familjemedlemmar oavsett vad de har gjort.



Paul funderar ofta på vad han ska säga den dagen när han får träffa pojkarna igen.

– Jag har skrivit en lång lista på saker jag vill prata om.

Lägg dig i och fråga

I dag tycker Paul att han fått en bättre förståelse för föräldrar vars barn har begått ett grovt brott.

– Skolskjutningar och annat galet. Vem som helst kan hamna i den här situationen och speciellt i dagens samhälle där det finns mycket våld, narkotika och orättvisor.



Paul säger att många ungdomar mår dåligt och känner en stor press. En del hamnar i trubbel och slår in på fel bana när det känns som att det inte finns någon annan utväg.

– Så kan vi inte ha det, det måste ske en förändring.



Varför Richard och Raymond gjorde som de gjorde är fortfarande ett mysterium för deras pappa. Själv önskar Paul att han hade lagt sig i lite oftare, frågat hur hans pojkar egentligen mådde.

– Vi föräldrar vill bara våra barn det allra bästa och det kommer de att förstå och respektera senare i livet.



I sitt sommarprat berättar Paul “Murphy” Granholm mer om sin egen och sönernas uppväxt, sitt stora bilintresse, flytten till Sverige och vägen in i Stockholms raggarkretsar.



Dessutom pratar han om hur det känns när ens barn begår grova brott och hur man går vidare efter det.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan, programmet finns tillgängligt i ett år.

Den musikfria podcasten finns tillgänglig tills vidare, den kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

