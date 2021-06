Sexskandaler inom katolska kyrkan får tysk ärkebiskop att avgå

Kardinal Reinhard Marx är missnöjd med hur katolska kyrkan har tagit itu med tusentals fall av sexuellt utnyttjande av barn. Därför har han lämnat in sin avskedsansökan.

Marx är en av de främsta biskoparna inom den katolska kyrkan i Tyskland. Han är ärkebiskop vid München och Freisings ärkestift.

Kardinalen har lämnat in sin avskedsansökan till påven på grund av det han kallar "kyrkans institutionella och systematiska misslyckande" med att behandla skandaler gällande sexuellt utnyttjande av barn.

Under de senaste åren har det framkommit att tusentals barn har utnyttjats sexuellt inom den katolska kyrkan i Tyskland.

Tusentals offer, hundratals förövare

Enligt en rapport från 2018 hade nästan 3 700 barn utnyttjats mellan åren 1946 och 2014, och då antogs det dessutom finnas ett stort mörkertal bland offren. I en rapport från år 2020 säger över 1 400 personer i Tyskland att de har utnyttjats sexuellt inom kyrkan.

Hundratals personer har anklagats för brotten. En stor majoritet av de utsatta har varit pojkar, största delen av förövarna är män.

"Det är viktigt för mig att dela ansvaret för katastrofen gällande sexuellt utnyttjande som kyrkligt anställda har sysslat med under de senaste decennierna", skriver Marx i sitt avskedsbrev.

Marx pekar på flera misstag som har begåtts, både på personlig nivå och administrativt, när kyrkan har försökt behandla sexuella utnyttjanden. Han anser att hans kollegor borde ta större ansvar för det skedda, men just nu befinner sig kyrkan i en återvändsgränd.

Tidigare under våren har påven låtit inleda utredningar om händelserna.

Största kyrkan i Tyskland

I skrivande stund har Marx avskedsansökan inte ännu godkänts av påven. Marx har i stället uppmanats att fortsätta jobba tills ett beslut har fattats. Påven har gett tillstånd till att avskedsansökan har publicerats.

Kardinal Reinhard Marx har lett både Tysklands katolska biskopskonferens och den gemensamma biskopskonferensen för EU-länderna under flera år på 2010-talet.

Marx har tidigare bett offren för sexuellt utnyttjande om ursäkt å kyrkan vägnar.

Katolska kyrkan är fortsättningsvis den största kyrkan i Tyskland med sina 22 miljoner medlemmar. Medlemsantalet har ändå sjunkit stadigt under 2010-talet i takt med att flera pedofilskandaler har kommit fram.

