I år finns extra mycket tallpollen – allergi ändå ovanligt

Just nu blommar tallarna det märker man. Det gula dammtäcket som ligger över din bil eller dina utemöbler är oftast tallpollen.

Åboborna Linda Johans, Sabina Olin och Ida Kallström har alla märkt att det verkar finnas extra mycket tallpollen i år.

- Jag är allergisk, så jag får snuva och rinnande ögon. I år tycker jag det började kännas tidigare än andra år, säger Ida Kallström.

Alla tre har fått städa balkongen och trappan extra mycket.

- Bilen har nog sett eländig ut om den stått stilla under några dagar, säger Sabina Olin.

- Cykeln har jag fått putsa av flera gånger. Så här gult tycker jag inte det varit tidigare, säger Linda Johans.

Bildtext Från vänster Sabina Olin, Linda Johans och Ida Kallström. Bild: Andrea Wiklund/Yle

Också vännerna Elli Männikkö och Emilia Talonen har märkt av extra tjocka gula pollentäcken i år.

- Jag är allergisk, så det gör ont i ögonen. Jag tycker symptomen känns värre i år, säger Elli Männikkö.

- Jag har sett mycket pollen, men jag är inte allergisk. Jag har nog fått rengöra alla utemöbler ordentligt, säger Emilia Talonen.

Bildtext Emilia Talonen och Elli Männikkö tycker tallpollen är irriterande, men går att leva med. Bild: Andrea Wiklund/Yle

Just i år finns det faktiskt mera tallpollen än normalt. Det bekräftar Annika Saarto, som är docent vid Åbo universitets enhet för biodiversitet och arbetar vid den aerobiologiska enheten.

- Det är väderförhållandena som rådde då blomningen avslutades förra året som påverkar hur blomningen ser ut nästa år, berättar Saarto.

De senaste varma dagarna har också satt fart på blomningen i hela landet. Då det är varmt och torrt lossnar pollenet lättare från tallarna och det sprids med vinden. Då kan man också med blotta ögat se moln av pollen i luften.

- Tallens blomning håller på under många veckor, även om den ofta är som värst under ett par veckor. Det gula pollentäcket kan också ligga kvar under längre tider trots att blomningen tar slut, säger Saarto

Kraftigt med pollen i hela landet

Naturresursinstitutet gör en årlig blomningsprognos genom att räkna trädens blommor. Tallblomningen är i år kraftig i hela landet och inte bara i Åboland. I vår har också björk och gran blommat kraftigt.

Det är ändå ovanligt att människor är allergiska mot tallpollen. Därför finns inte heller tallpollen med i universitetets pollenprognos.

- Tallpollen är främst ett estetiskt problem för oss då det täcker in våra terrasser och bilar under ett gult täcke, säger Saarto.