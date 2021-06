Barn som behöver tandställning får vänta när de enorma vårdköerna ska lösas – föräldrar oroar sig för mer smärtsamma behandlingar

De enorma köerna inom tandvården som uppstått efter coronakrisen i Helsingfors väcker oro bland föräldrar vars barn behöver tandställning eller tandreglering. Bristen på kontakt och de långa väntetiderna gör att en del inte vet om deras barn kommer hinna få vård, innan ingreppen som krävs blir svårare och smärtsammare.

När coronakrisen slog till under våren år 2020 ställde Helsingfors stad in all icke-brådskande tandvård. Nu har man en enorm uppgift med att arbeta sig igenom den långa vårdkön.

Men även om ett ärende klassas som icke-brådskande kan det leda till svårigheter om det får vänta allt för länge.

Ett flertal föräldrar som Yle huvudstadsregionen har talat med är oroade över om deras barns tandreglering kommer att kunna skötas via den offentliga vården.

Mia Finström-Haanpääs 9-åriga son har haft tandställning i omkring ett år. Ännu under hösten gick allt bra och de besökte regelbundet tandvården för att kontrollera att allt stod rätt till.

I november i fjol fick de veta att i januari skulle ett nytt besök ordnas där man skulle diskutera hur hans vård skulle fortsätta. Men ingen ny tid kom och nu har familjen väntat i nästan fem månader utan kontakt från tandvården.

Går det att reglera tänderna för mycket?

- Vi blev kallade till ett besök i februari men det visade sig vara en rutinkontroll där de inte ens visste att han hade tandställning och inte befattade sig med den. Sedan dess har vi försökt få kontakt med vården ett tiotal gånger men inte lyckats, säger Finström-Haanpää.

Varken telefon eller stadens chattfunktion har gett resultat.

Bristen på information och kontakt betyder att hon inte vet hur läget står till med hennes sons tandreglering.

- Under den här tiden har han hunnit tappa flera tänder, och eftersom jag inte vet tillräckligt om hur tandställningar fungerar så blir jag osäker på om det är okej att den sitter i så länge. Jag har börjat fundera på om det går att justera tänderna för mycket, även om han inte har ont eller direkta problem med den just nu.

"Tandläkaren sa att kön står stilla"

Frustrationen över brist på kommunikation är något Finström-Haanpää inte är ensam om.

Karin Palméns nu sexåriga son konstaterades redan som femåring lida av ett allvarligt bettfel under en tandkontroll. Under våren år 2020 rekommenderade en specialist på tandreglering att pojkens bettfel borde inledas tidigt, gärna redan som femåring.

Sen var coronakrisen ett faktum och efter det har inget skett och inte heller Palmén har lyckats få kontakt med tandvården.

- Under vårvintern, klockan sju på kvällen fick jag ett samtal från en stackars tandläkare som konstaterade att vårt barn är i kö och att den står närmast stilla och att de inte kan lova någon tidpunkt när hans tandreglering ska börja, säger Palmén.

Bildtext Karin Palmén är rädd för att hennes barns tandreglering ska bli mer smärtsam om vården försenas. Bild: Karin Palmèn

Som en orolig förälder gör läste Palmén in sig på vilka konsekvenser det kan ha om hennes sons tandreglering fördröjs.

- Om behandlingen fördröjs kan det leda till att käken växer fel och det ska gärna vårdas redan som femåring. Jag förstår att de inte går att trolla med vårdköerna, men jag vill veta vad läget är med min son och om han skadas av att vänta, säger Palmén.

Staden lovar att alla som har rätt till vård ska få den i tid

Sebastian Kaste är chefstandläkare i Helsingfors.

Han konstaterar att läget är svårt och att köerna är långa. Sammanlagt har coronakrisen lett till att omkring 130 000 planerade tandvårdsbesök blivit ogjorda.

- Också nu när de flesta enheter igen fungerar som vanligt så gör de säkerhetsåtgärder som vi ännu måste ta på grund av coronaläget att besökstiderna blir längre, säger Kaste.

Bild: Mikko Savolainen / Yle

För att lösa vårdköerna har man gjort bedömningar om hur brådskande diverse olika fall är och prioriterar tidsbokningen enligt det

Också när det gäller tandreglering så säger Kaste att inga barn som är i behov av vård ska bli tvungna att vänta för länge.

Att tiden skjuts framåt kan ändå leda till att behandlingstiden förlängs eller att behandlingen måste genomföras med andra metoder.

- Vi har en skyldighet att se till att alla barn i Helsingfors som har rätt till tandvård ska få den. De barn som från Helsingfors tandvård konstaterats behöva tandreglering ska också få det via den kommunala vården, säger Kaste.

Barnombudsmannen: Kan leda till ökade ojämlikheter

Enligt barnombudsman Elina Pekkarinen så är de nuvarande vårdköerna inom tandvården oacceptabla. Hon kommenterar ärendet via epost.

Hon säger också att de långa vårdköerna kan leda till att allt fler föräldrar söker sig till den privata tandvården, när det inte går att få en tid till den offentliga.

- En sådan utveckling har märkts sedan covid19-krisen och kommer sannolikt att intensifieras med den. Denna utveckling är också svår att stoppa och om den fortsätter kan den leda till djupare ojämlikheter i hälsa och välbefinnande mellan barn.

Bildtext Barnombudsman Elina Pekkarinen säger att de nuvarande vårdköerna är oacceptabla. Bild: Ronnie Holmberg / Yle

Karin Palmén har ännu inte övervägt att söka sig till den privata tandvården, delvis för att det är en kostnadsfråga men också av jämlikhetsskäl.

- Jag måste givetvis medge att jag inte är så principiell att jag inte i något skede måste fundera på alternativet, men vi har ett välfärdssamhälle där alla ska ha samma möjlighet till att få vård.

Det hon mest av allt ändå önskar är mer kommunikation från stadens sida så att hon vet vad läget med hennes barns tandvård är.

Mia Finström-Haanpää säger att hon alltid har haft stor tillit till sjukvården, men att det har vacklat i och med problemen med hennes sons tandställning.

- Förtroendet har fått sig en smäll, på ett sätt som jag inte tidigare har upplevt.