De sista finländska soldaterna återvände från Afghanistan – nära 2500 finländare tjänstgjorde i landet under nästan 20 års tid

De sista finländska soldaterna återvände till Finland från Afghanistan på tisdagskvällen, uppger Försvarsmakten. Två finländska soldater har dött och femton skadats under de nästan 20 åren som finländska soldater tjänstgjorde på afghansk mark.

Soldaternas, som deltagit i den Nato-ledda operationen Resolute Support, kallas hem till följd av det beslut som Nato fattade i april. I samband med att USA meddelade att man från och med maj börjar kalla hem sina trupper uppgav Nato att man gör det samma.

Truppen finländare som landade Tammerfors-Birkala flygplats på tisdagen bestod av tio personer.

Som mest över 200 finländare i Afghanistan

De första finländska trupperna skickades till Afghanistan 2002, då FN inledde den multinationella ISAF-operationen. Ett år senare tog Nato över ansvaret för den.

Flest finländska trupper befann sig i Afghanistan år 2009. Då tillsattes över 200 finländare för att hjälpa till med att trygga val i landet.

ISAF-operationen avslutades 2014, men följdes därefter upp av operationen Resolute Support.

Under årens lopp dog två finländska soldater då bomber vid vägrenen exploderade under år 2007 och 2011. Utöver de två soldaterna som avled så skadades femton finska soldater under tidsperioden på nästan 20 år.

Totalt 2 467 finländare tjänstgjorde under operationerna i Afghanistan.

Källa: STT, Försvarsmakten