Israel förbjuder pälsverk i modeindustrin

Israel har som första land beslutat förbjuda handeln med pälsar i modeindustrin. Förbudet, som ska träda i kraft inom sex månader, välkomnas av djurskyddsorganisationer.

Israels miljöministerium meddelade på onsdagen att handel med pälsar av djur, både import och export, kommer att upphöra. Undantag görs för forskningens och utbildningens behov samt för vissa religiösa ändamål.

Med det avses de runda pälsmössor, shtreimel, som tillhör den traditionella sabbat- och festutstyrseln hos chassidiska judar och en del andra ortodoxa judar.

Förbudet börjar gälla inom sex månader.

I samband med att förbudet antogs, gjorde Israels miljöminister Gila Gamliel ett uttalande där hon kallade bruket av djurpälsar i modeindustrin "omoraliskt och helt onödigt".

– Kappor av djurpäls kan inte skyla den brutala mordindustri som tillverkar dem. Genom de här bestämmelserna ska modemarknaden i Israel bli miljövänligare, och långt snällare mot djuren.

Påminner om coronasmitta på minkfarmer

Den internationella alliansen mot pälsar (International Anti-Fur Coalition eller IAFC), där 40 djurskyddsorganisationer ingår, talar om "en historisk dag". Genom sitt beslut har Israel gett ett "etiskt prejudikat", skriver IAFC på Facebook. Andra länder uppmanas nu följa exemplet.

Även världens sannolikt största djurrättsorganisation PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) applåderar det israeliska pälsförbudet, och påminner om hälsoriskerna med oetisk djurhållning.

– Att klämma in sjuka och stressade djur i osunda förhållanden på pälsfarmer skapar den perfekta grogrunden för dödliga sjukdomar, konstaterar PETA, och noterar att coronaviruset påträffats på minkfarmer i fler än tio länder.

Israel blir första landet i världen med ett generellt pälsförbud. Flera länder har delvis förbjudit handeln med pälsar för att skydda hotade djurarter. Totalförbud har hittills införts bara i en del städer, som São Paulo i Brasilien, samt i delstaten Kalifornien i USA.

AFP, Jerusalem Post