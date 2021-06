Fortsatta motgångar för psykiatrin i Österbotten – chefen för psykosocial service sade upp sig

Österbottens välfärdsområde saknar en direktör sedan verksamhetsområdesdirektören för psykosocial service valde att säga upp sig och återgå till sitt arbete inom klinisk verksamhet. Nu håller man på att ta fram en ny arbetsbild och i sommar kommer tjänsten att lediganslås.

I januari valdes Joachim Johansson till verksamhetsområdesdirektör för psykosocial service i Österbottens välfärdsområde. Till en början skulle han, likt de andra direktörer som valdes, sköta arbetet på deltid vid sidan av sitt arbete som ledande psykolog inom samkommunen K5. Vid årsskiftet när Österbottens välfärdsområde kör igång på allvar skulle tjänsten bli ett heltidsarbete. I april valde däremot Johansson att säga upp sig.

- Trots allt önskade jag fortsätta med ett arbete som innefattar direkt arbete med substansen, det vill säga kliniska implikationer. Direktörsarbetet innfattar främst att sköta det ekonomiska, något som klarnade för mig först senare i processen, skriver Joachim Johansson i ett sms till Yle Österbotten.

Johansson vill inte kommentera saken mer än så.

Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens välfärdsområde kommenterar saken så här:

- Den som vi ursprungligen valde konstaterade att han ändå vill arbeta med kliniskt arbete. Han for redan i april tillbaka till sin gamla tjänst och sedan dess har överskötare Tanja Jaakkola skött om uppgifterna.

Bildtext Marina Kinnunen berättar att de sökt efter en ersättare internt men inte lyckats, därför kommer de att lediganslå tjänsten i sommar. Arkivbild. Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Ska försöka locka sökanden inom ett större område

Kinnunen berättar att de sedan april försökt rekrytera en ny verksamhetsområdesdirektör internt men inte lyckats. Överskötaren inom psykiatrin, Tanja Jaakkola som sköter uppgifterna just nu har inte velat ta över det på heltid.

Därför säger Kinnunen att de har bestämt sig för att ledigförklara tjänsten i sommar.

- Vi har tittat på helhetssituationen och vi har ändå en hel del att utveckla med psykosocial service så vi vill söka på ett lite större område, också utåt.

Vad förväntas av en verksamhetsområdesdirektör för psykosocial service i Österbottens välfärdsområde?

- Verksamhetsområdesdirektören är den som har hela budgeten, leder verksamheten och ser till att det motsvarar vår strategi och de ekonomiska ramar som fullmäktige godkänner.

I och med att överskötaren har hand om utveckling och rekrytering av både sjukskötare och läkare måste inte verksamhetsområdesdirektören nödvändigtvis vara utbildad psykiater eller psykolog.

- Vi försöker se under sommaren om vi skulle få sökanden från andra orter i Finland, säger Kinnunen.

Bildtext I dag finns Vasa centralsjukhus psykiatriska verksamhet i Roparnäs men när H-huset står klart ska all verksamhet flyttas till sjukhusområdet i Sandviken. Arkivbild. Bild: Yle/Moa Mattfolk

Nu ska basservicen stöpas om

Psykiatrin inom Vasa sjukvårdsdistrikt har debatterats en hel del under vintern och våren. Långt har det kommit att handla om läkarbrist och långa köer. Men Marina Kinnunen tror inte att debatten är till någon nackdel när de nu inleder jakten på en ny chef för psykosocial service. Bristen på psykiatrar finns i hela landet och Kinnunen säger att något måste göras.

- Om man ser det ur ett större perspektiv finns problemet i hela Finland. Vi har säkert varit en av de första som har sett hur det är. Men om man ser på kurvorna och hur det kommer att vara i hela landet med bristen på psykiatrer är vi nog inte de enda.

Vi kan inte bara lämna det till att vi ska ha de här läkarna, utan vi måste satsa på allt vi har ― Marina Kinnunen

I och med att Vasa sjukvårdsdistrikt övergår till Österbottens välfärdsområde och all kommunal social- och hälsovård slås ihop med specialsjukvård under en och samma organisation, säger Kinnunen att de har all chans att forma basservicen så att den förstärks.

- Vi kan inte bara lämna det till att vi ska ha de här läkarna, utan vi måste satsa på allt vi har.

Under vintern och våren är det inte bara läkarbristen inom psykiatrin som debatterats utan och också satsningen på förebyggande vård i kommunerna.

- Det är där vi måste försöka förstärka, men vi måste förstås tänka med helt nya tankar. Jag vet att man har olika utvecklingsprojekt runtom i Finland och vi måste se om det är något som också vi kan göra. Vi kan inte bara tänka på att vi inte har tillräckligt med läkare och bara koncentrera oss på rekrytering. Vi måste sköta det bra men vi måste också försöka göra andra saker, säger Kinnunen.