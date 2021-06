Film: In the Heights – en musikal om drömmar mitt i den amerikanska drömmen

Är det här sommarens livligaste, gladaste och varmaste film? Ett hoppfullt kärleksbrev till alla drömmare i USA. En musikal med livsglädje och ett berörande tema.

In the Heights utspelar sig under några heta sommardagar i stadsdelen Washington Heights i New York, en stadsdel där många har sitt ursprung i Dominikanska republiken.

Fast i musikalen beskrivs den här stadsdelen mer poetiskt som en plats “där gatorna är gjorda av musik”.

Låter det klyschigt? Ja. Men ack så ljuvligt.

Bildtext Ibland räcker det inte med att bara prata och gå, man måste helt enkelt börja sjunga och dansa. Bild: © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

När biograferna äntligen börjar öppna upp igen blir man alldeles särskilt glad att få stiga in i en filmmusikal som är romantisk med lite allvar i bottnen, glad, intensiv och färggrann och kryddad med bland annat rap, salsa och merengue.

Lin-Manuel Mirandas skapelse

Musikalen är skapad av den mångbegåvade Lin-Manuel Miranda (Hamilton) och baserad på en bok av Quiara Alegria Hudes. Teaterversionen hade premiär 2005 och kom 2008 upp på Broadway och vann fyra Tonys (teaterbranschens motsvarighet till en Oscar), bland annat för bästa musikal.

Bildtext Man kan även dansa och sjunga i poolen visar Benny (Corey Hawkins) och hans vänner. Bild: © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Huvudpersonen och berättaren i filmen är Usnavi (Anthony Ramos), en ung man med stora och ambitiösa drömmar.

Usnavi har en liten kvartersbutik men drömmer om att återvända till Dominikanska republiken. Fast innan han åker skulle han vilja hitta tillräckligt med mod för att be Vanessa (Melissa Berrera) ut på en date.

Vanessa igen drömmer om att bli modedesigner. Benny (Corey Hawkins) som jobbar som taxiförmedlare drömmer om att bli ihop med Nina (Leslie Grace) och Nina igen bär på hela kvarterets drömmar om att vara den som kan ta sig framåt och uppåt i livet då hon studerar vid anrika Stanford universitetet.

Bildtext Cuba (Dascha Polanco), Daniela (Daphne Rubin-Vega) och Carla (Stephanie Beatriz) sätter igång kvartersfesten. Bild: © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc.

Så finns här ännu den ambitiösa pappan, kvarterets “mormor” och den viljestarka ägarinnan till en skönhetssalong för att nämna några till av filmens imponerande persongalleri.

Vilken dröm bär du på?

Gemensamt för dem alla är att de bär på en dröm. Om inte annat så drömmer man om att vinna på lotteri, för pengar är något som ingen av dem har för mycket av.

Om det är något som filmen verkligen lyckas förmedla är det alla olika bemärkelser drömmar kan ha. Drömmar man haft då man kommit till USA och förväntningar som kanske inte förverkligats.

Men också drömmen om att en dag åka hem igen. Följt av den betydligt svårare följdfrågan - var ligger ditt hem om du tillbringat större delen av ditt liv i Washington Heights?

Bildtext En dag skall jag ta mig härifrån, planerar Usnavi (Anthony Ramos) medan han tittar ut mot George Washington-bron. Bild: © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Så finns här också en syftning till de så kallade “drömmarna”, minderåriga barn till illegala invandrare som kämpar för uppehållstillstånd (hör till lagförslaget DREAM Act).

Utan uppehållstillstånd i USA är väldigt många drömmar tyvärr bara önskedrömmar.

Fortsättning på den amerikanska drömmen och musikalen

Trots att personerna i kvarteret har en massa svårigheter och problem med det amerikanska samhället bär de, ironiskt nog, ändå på en stark tro på den amerikanska drömmen.

Filmens handling är enkel och ibland snudd på melodramatisk.

Men här finns en sådan energi och glädje att jag är beredd att förlåta mycket.

Det är inte heller realism man söker i en musikal, tvärtom handlar det här om allt det som bär över den grå vardagen, nämligen drömmar, kärlek och längtan.

När det sedan förpackas i proffsiga sång- och dansnummer är det bara att luta sig tillbaka i biostolen och njuta.

Särskilt berörande och imponerande är mormor Claudias (Olga Merediz) sångnummer. Merediz spelade samma roll i Broadway-versionen av In the Heights och nominerades då till en Tony.

Bildtext Abuela Claudia (Olga Merediz) eller "mormor" sjunger om att ha "tålamod och tro" för att klara sig i livet. Bild: © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. / Macall Polay

In the Heights är kanske inte direkt en nyskapande musikal men den har intensitet och charm.

Likaså väver filmen skickligt in flera små vinkningar till tidigare amerikanska musikaler, som West Side Story eller synkroniserade danskoreografier i klassiska, gamla Hollywood-musikaler av Busby Berkeley.