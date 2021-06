I italienska Florens presenterade sig delar av den internationella friidrottseliten på fredagskvällen. Norrmannen Jakob Ingebrigtsen vann herrarnas 5 000 meter och stal uppmärksamheten.

Den 20-årige norrmannen vann Diamond League-loppet på 12.48,45. Tiden är nytt världsårsbästa och europeiskt rekord med över en sekunds marginal. Det tidigare världsårsbästat löd 12.53,28.

Ingebrigtsen stod för en personbästaförbättring som heter duga. Hans tidigare rekord på distansen var 13.02,03 och därmed putsades noteringen med nästan 14 sekunder.

– Det är galet även om jag förväntade mig ett nytt personligt rekord. Jag trodde att en tid under 13 minuter var sannolik, säger Ingebrigtsen till NRK.

Det gick fort, loppets fem bästa löpare såg till att Getnet Wales tidigare årsbästanotering puttades ned till sjätteplats.

OS-programmet 3 augusti: försök på 1 500 och 5 000 meter

5 augusti: semifinal 1 500 meter

6 augusti: final 5 000 meter

7 augusti: final 1 500 meter

I OS ligger Ingebrigtsens sikte på huvuddistansen 1 500 meter och det är möjligt att han nobbar 5 000 meter. Schemat är nämligen tajt och distanserna blir svåra att kombinera.

– Jag vill i första hand fokusera på 1 500 meter, men vi får utvärdera läget efter hand. Det hade varit kul att dubblera, men det ser ut som att det bara blir 1 500 meter, säger norrmannen till NRK.

Resultat, herrar 5 000 meter:

1. Jakob Ingebrigtsen NOR 12.48,45

2. Hagos Gebrhiwet ETH 12.49,02

3. Mohammed Ahmed CAN 12.50,12

4. Mohamed Katir ESP 12.50,79

5. Justyn Knight CAN 12.51,93